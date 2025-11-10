Ferrol contará con un nuevo servicio de mantenimiento y conservación de áreas infantiles y juegos

La junta de gobierno local de Ferrol ha dado luz verde a la adjudicación de un nuevo contrato, en este caso, del de servicio de mantenimiento y conservación de áreas infantiles, zonas biosaludables y de ejercicio al aire libre, a la empresa Jardinería Arce SL.

Así lo manifestaba en rueda de prensa el alcalde José Manuel Rey Varela, en un servicio que estará contratado por los próximos tres años, con posibilidad de prórroga por dos años más adicionales, con un coste de 288.655,65 euros en cada uno de los años. Además, la empresa deberá hacer una inversión para que las áreas permanezcan en buenas condiciones, con un presupuesto de 150.000 euros.

Con este contrato, la nueva empresa adjudicataria se hará cargo de mantener los 76 parques infantiles y biosaludables con los que cuenta la ciudad de Ferrol.