Actualizados los expedientes de rehabilitación energética en dos edificios de Recimil

Hace unas semanas quedaba desierto el proceso de licitación de la rehabilitación de envolventes en el edificio de la calle Ares 3-4, en el barrio de Recimil y, este lunes, la junta de gobierno local de Ferrol ha vuelto a sacar adelante un nuevo expediente de contratación, actualizando el precio de licitación hasta los 524.789,61 euros, en un incremento de 50.000 euros respecto al anterior proceso.

Además, también se ha aprobado la nueva licitación de los servicios de dirección de obra, por 17.416,53 euros; los de dirección de ejecución, por 17.415,53 euros y los de coordinación de seguridad y salud, por 4.123,34 euros.

Con este nuevo precio se espera que la obra pueda realizarse en breve, tal y como reconocía en rueda de prensa el alcalde José Manuel Rey Varela.

En una situación similar está el edificio de la carretera de Castilla, 8, en la que la junta de gobierno local ha tenido que actualizar su precio de licitación a 271.998,43 euros, en un incremento de 25.000 euros respecto a la propuesta inicial “debido al incremento do custe dos materiais da construcción.”