El centro cultural Carvalho Calero estará reformado en 2026

Una de las demandas históricas de los vecinos del Ensanche A es la reforma integral del centro cultural Carvalho Calero, la cual será una realidad en 2026, tras adjudicar este lunes la junta de gobierno local sus obras de reforma interior a la empresa Novavial SL, por 502.684,56 euros.

Así lo confirmaba este lunes en rueda de prensa el alcalde José Manuel Rey Varela, el cual se congratulaba del éxito de convocatoria de empresas para realizar esta reforma, al presentarse diez y la adjudicataria rebajará 51.665 euros el precio respecto a la licitación.

El regidor reconocía que esta intervención “era moi demandada polos veciños”, tras años en los que el centro cultural tuvo que paralizar casi por completo su actividad debido a las continuas filtraciones de agua en su interior, debido a una defectuosa construcción en la década de 1990.

Tras esta reforma interior, el centro cultural Carvalho Calero será un espacio “funcional, accesible e moderno, favorecendo a cohesión social”, afirmaba José Manuel Rey Varela.