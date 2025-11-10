La transformación del parque de tiro de Catabois en un pulmón verde empezará en próximas semanas

La parcela del antiguo campo de tiro de Catabois empezará a tener una nueva vida a partir de 2026 y ya antes de acabar este año empezarán las obras de su transformación en un pulmón verde, tras su adjudicación a la empresa Murat Construcción y Mantenimiento SL, por un importe de 462.561,22 euros y un plazo de ejecución de seis meses.

Así lo daba a conocer este lunes el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, tras la junta de gobierno local, en una intervención que tendrá un plazo de garantía de seis años, cinco más de la exigencia en los pliegos.

Esta es una “inversión estratéxica” para la ciudad, afirmaba el regidor, en la que permitirá conectar los barrios de Catabois, Santa Mariña y San Pablo “gañando unha praza de 13.000 metros cuadrados.”

Gracias a esto, además de nuevo pulmón verde, habrá espacio para el ocio, el deporte y la convivencia, como también un parque canino, de más de 2.000 metros cuadrados, que actualmente está ejecutando la Xunta de Galicia, dentro del convenio suscrito con el Concello de Ferrol.

El nuevo diseño de esta zona verde favorecerá la accesibilidad, en la que habrá zonas peatonales y ciclistas, una zona de juegos infantiles y otra para hacer parkour, además de una zona de descanso y bancos, que estarán iluminadas por 56 nuevas farolas. También contará con 20 nuevas plazas de aparcamiento, tres aparcabicicletas y cuatro fuentes.

José Manuel Rey Varela también daba a conocer que se mantendrá la mayoría del arbolado existente en la actualidad en la parcela del campo de tiro de Catabois y se complementarán con nuevos árboles autóctonos.