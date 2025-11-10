Neda organiza el 14 de diciembre la XXXIX Carrera popular “Volta á Ría – Memorial Adolfo Ros”

A partir de este lunes se abre la inscripción en la competición deportiva, que cuenta con la colaboración de Fene, Ferrol y Narón.

Vuelve, un año más, la prueba de atletismo de referencia en la comarca de Ferrolterra. El Ayuntamiento de Neda organiza, en colaboración con los vecinos municipios de Fene, Ferrol y Narón, la 39 edición de la Carrera popular “Vuelta a la Ría-Memorial Adolfo Ros”. Desde hoy lunes y durante un mes estará abierto, a través de la web www.carreirasgalegas.com, el plazo de inscripción en la media maratón. El objetivo, revalidar la excelente acogida de las últimas entregas.

El alcalde de Neda, Ángel Alvariño, y los responsables de Deportes de los ayuntamientos con el-organizadores -la nedense la Ángeles Puentes; la fenesa Alba García; el ferrolano Ricardo Aldrey, y el naronés Ibán Santalla- presentaban esta mañana al pie de la Torre del Reloj el cartel oficial, realizado por la ilustradora Blanca Escrigas, y avanzaban las líneas maestras de la competición, que se disputará en la mañana del domingo 14 de diciembre.

Alvariño subrayaba en la cita el prestigio de esta carrera, que rinde tributo a la figura de Adolfo Ros, quien perdía la vida en 1985 en un acto heroico al echarse al mar en la playa de Doniños para intentar rescatar a un grupo de niños, y ponía en valor la importancia de la colaboración intermunicipal.

La prueba absoluta de la Vuelta a la Ría tendrá una distancia de alrededor de 21 kilómetros, discurriendo sobre asfalto por las cuatro localidades organizadoras, y estará incluida en el calendario de la Federación Gallega de Atletismo. Salida y meta se situarán en el Camiño do Regueiro, en las cercanías de los accesos la AP-9, en Neda.

Categorías y trofeos

La carrera, como en años anteriores, estará abierta tanto la deportistas federados como no federados mayores de edad (nacidos en el 2007 o con anterioridad). Deberán disponer, obviamente, de las condiciones físicas requeridas para afrontar esta exigente prueba que, de nuevo, contará con modalidades especiales para personas con discapacidad visual y para participantes que cubran el recorrido en caderas de ruedas o en handbikes.

Según se apuntó, los y las atletas comenzarán a las 10:00 horas el recorrido, que contará con el apoyo de la Guardia Civil de Tráfico, de la Policía Municipal y de las Agrupaciones de Protección Civil de las localidades implicadas para regular el tránsito y garantizar la seguridad. En paralelo, con motivo de fomentar la participación de los más pequeños , se volverán a programar carreras con distancias inferiores (entre los 50 metros y los tres kilómetros) para los menores de edad en un circuito habilitado en el entorno del arco de meta.

Recibirán su respectivo trofeo el ganador y ganadora de la prueba absoluta, los tres primeros clasificados masculinos y femeninos de la media maratón que sean residentes en cualquier de los cuatro ayuntamientos organizadores, y los tres primeros clasificados de cada una de las categorías (excepto los peques que llevarán todos medalla).

Plazo de inscripción

La inscripción estará abierta desde hoy hasta 10 de diciembre, a las 23:59 horas, a través de la página web www.carreirasgalegas.com. La cuota de inscripción en la carrera absoluta será de 7 euros, y en las de los menores totalmente gratuita.

Los responsables municipales invitaron a la ciudadanía a sumarse con el objetivo de que la medio maratón, que hermana a los cuatro ayuntamientos y reúne a atletas de toda Galicia revalide el éxito de participación de las últimas ediciones.