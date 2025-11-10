Este jueves conferencia en el Campus Industrial dentro del ciclo 2025-26 de la Cátedra Jorge Juan

El Salón de Actos Concepción Arenal del Campus Industrial de Ferrol acoge, este jueves 13 de noviembre, a las 19:00 horas, el relatorio “Contra Armada. La mayor victoria de España frente a Inglaterra” impartido por el escritor y historiador Luis Gorrochategui, en el marco del Ciclo de Conferencias del curso 2025/26 de la Cátedra Jorge Juan, una iniciativa impulsada por la institución herculina junto con la Armada bajo la dirección de la profesora de la Escuela Politécnica de Ingeniería de Ferrol (EPEF), Alicia Munín.

Luis Gorrochategui (A Coruña, 1960) forma parte de la Asociación de Estudios Históricos de Galicia, del Instituto Torre de Hércules, de la Orden de Caballeros de María Pita y de la Asociación Gran Armada. Ha publicado más de 200 artículos en libros, revistas especializadas y periódicos. Entre sus obras, destacan tres libros: La carabela de San Lesmes. El viaje más épico de la historia (Editorial Crítica, 2022), Las derrotas inglesas en el Río de la Plata, 1806 – 1807. Victoria decisiva en Buenos Aires (Ediciones Platea, 2018) y La Contra Armada. La

mayor victoria de España sobre Inglaterra (Editorial Crítica, 2020).



