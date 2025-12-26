O Parrulo Ferrol refuerza su portería con el fichaje del brasileño Caio César

26 diciembre, 2025 Dejar un comentario 152 Vistas

Caio César en su primer entrenamiento | O Parrulo Ferrol

O Parrulo Ferrol cuenta con un nuevo integrante en su plantilla en esta temporada 2025-2026, al incorporar al portero brasileño Caio César, que formará parte de la entidad lo que resta de temporada y una más.

Caio César de Paula Silva, nació el 1 de septiembre de 1999 en Recife (Brasil), contando con gran experiencia en la máxima categoría de su país, jugando en equipos como el Minas, Magnus Futsal y Santo André/Intelli, donde ha militado en las cinco últimas temporadas.

Cuenta en su palmarés con la Liga Nacional de Futsal brasileña y la CONMEBOL Liga Sudamericana Futsal.

El nuevo portero parrulo aportará su juego y sus paradas a la entidad ferrolana y tendrá la oportunidad de debutar en la pista una vez se abra el mercado invernal, con el inicio del nuevo año.

Lea también

O Parrulo Ferrol busca tres puntos en el derbi ante Noia Portus Apóstoli que les permita soñar

Adán Puentes (X: @adanpuentes | IG: @adanpuentes89) Tras una semana de descanso regresa la actividad …

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *