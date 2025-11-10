Narón celebra o seu Día cunha andaina popular: inscricións abertas ata o 18 de novembro

O Concello de Narón, a través do Servizo de Deportes, organiza unha nova edición da andaina polo Día de Narón, que se celebra o vindeiro sábado 23 de novembro coincidindo coa efemérede. A actividade, de carácter gratuíto, ofrece un percorrido de arredor de 14 quilómetros por diferentes parroquias e barrios do municipio.
A saída terá lugar ás 10.00 horas desde o Local Social da Solaina, e a chegada está prevista arredor das 13.00 horas na Praza de Galicia. O itinerario inclúe as zonas de Santa Cecilia, A Gándara, O Couto, Neda, Xuvia, Piñeiros e Freixeiro, antes de regresar a Santa Cecilia.
As persoas interesadas, ata un máximo de 150, poden inscribirse dende hoxe, luns 10 de novembro, e ata o próximo día 18 no Polideportivo de Narón, en horario de luns a xoves de 9.00 a 11.00 e de 17.00 a 18.30 horas.
Dende o Concello animan á veciñanza a participar nesta actividade que promove o exercicio ao aire libre, a convivencia e o coñecemento do territorio, coincidindo coa celebración do Día de Narón.