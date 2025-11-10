La réplica de la placa de 1927 en memoria de Pablo Iglesias se podrá ver en el Ateneo a partir del miércoles

La réplica de la placa con la que en 1927 la ciudad honró la memoria de Pablo Iglesias se podrá ver en el Ateneo Ferrolán a partir de este miércoles. Según un comunicado dela agrupación socialista ferrolana «La pieza es una reproducción de la original de Agustín López Miras, que permaneció en la fachada del antiguo Ayuntamiento hasta el año 1936, cuando los golpistas la retiraron y la destruyeron».

Ahora, la Agrupación Socialista acaba de reconstruirla a partir de imágenes que se conservaron y gracias a las aportaciones de la militancia. El pasado 17 de octubre, coincidiendo con los 175 años del nacimiento de Pablo Iglesias en Ferrol, se descubrió durante un acto conjunto de PSOE y UGT. El socialismo ferrolán viene reclamando «instalar la placa en un espacio público acorde con la dignidad que merece, a lo que se negó hasta ahora el gobierno local del PP«.

La obra dispondrá de un lugar destacado dentro de la exposición que el PSdeG-PSOE de Ferrol organiza con motivo del centenario de la muerte de Iglesias. La muestra consta de 26 paneles sobre la vida y la obra del fundador del Partido Socialista, cedidos por la Agrupación de Vilagarcía, que los elaboró a partir de información facilitada por la Fundación Pablo Iglesias.

La inauguración, abierta al público, está programada para el 12 de noviembre las 19.30 horas. En ella intervendrán los secretarios generales del PSdeG-PSOE de Ferrol, Ángel Mato, y de Vilagarcía, Julio Torrado. El acto contará con la participación de las historiadoras Carmen Fernández Casanova y Esperanza Piñeiro, que han estudiado en profundidad la figura del padre del socialismo en España. Entre otros trabajos, Fernández Casanova coordinó “Estudios sobre Pablo Iglesias y su tiempo”, mientras que Piñeiro es coautora de “Pablo Iglesias en Ferrol”, investigaciones ambas publicadas en 2013.



