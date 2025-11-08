El Valdetires Ferrol no deja de creer para imponerse al Colegio San José

Adán Puentes (X: @adanpuentes | IG: @adanpuentes89)

Victoria muy trabajada, a fuego lento, del Valdetires Ferrol por 3-1 ante el CD Colegio San José, en la 8ª jornada de la Segunda División, en un partido disputado en la tarde del sábado, en el Pabellón de Esteiro.

El partido empezaba con mucho respeto entre ambos equipos, al ser la primera vez que se enfrentaban, teniendo las ferrolanas el balón en los primeros minutos y con las cacereñas esperando en el centro de la pista. Hubo que esperar cinco minutos para ver la primera llegada en un contragolpe de la visitante Isabel tras un robo, pero su tiro raso en la frontal del área lo despejaba Natali y, poco después, lo intentaba Aurora en el borde del área con un tiro raso en una jugada de saque de esquina que se le marcha fuera por muy poco.

Aurora llevaba el peso del CD Colegio San José, algo que condicionó durante todo el partido el juego del Valdetires Ferrol, que tenían serias dificultades para poder superarla, aunque las ferrolanas pudieron adelantarse a los diez minutos con una buena oportunidad de Paula Alonso desde el borde del área a media altura, que despejaba la portera Alba.

Después de varios intentos al contragolpe, a la visitante Aurora le salían sus intenciones, al enviar un balón por toda la escuadra desde el borde del área, adelantando a las visitantes y consiguiendo que se fueran por delante en el marcador al descanso.

Tras la reanudación, el Valdetires Ferrol quiso dar un paso más en ataque, teniendo el control del juego, aunque les seguía costando finalizar. El primer aviso serio lo daba Luin con un balón al palo desde el borde del área tras un potente disparo y, a renglón seguido, también pudo empatar Tere con un tiro cruzado raso al aprovechar un rebote dentro del área que se marchaba por centímetros.

El esfuerzo que estaban realizando las cacereñas poco a poco estaba jugando en su contra y quedaban bastantes minutos por delante, mientras que el Valdetires Ferrol estaba sabiendo dosificar sus fuerzas buscando el empate, como en una buena llegada de Ana López con un nuevo intento en el borde del área por raso que volvía a evitar Alba bajo palos.

Finalmente, todo el trabajo de las ferrolanas acababa teniendo recompensa al recibir Paula Alonso un buen balón entrelíneas dentro del área desde la frontal y picársela a la portera para poder empatar el partido. Para colmo de males de las visitantes en la siguiente jugada cometían su quinta falta, lo que las obligaba, todavía más, a realizar un juego conservador.

Con este 1-1 el Valdetires Ferrol iba con todo, buscando el segundo gol que podía ser casi definitivo, con una buena internada de Patri Corral desde el borde del área que evitaba la meta visitante o un balón al palo de Ana López en la frontal del área por raso, aunque, finalmente el 2-1 lo anotaba Luin al rematar al segundo palo una buena jugada de equipo y tuvieron muy cerca el tercero con un doble penalti que lanzaba Iria, pero su disparo por el centro lo despejaba Alba y se estrellaba en el palo.

Quedaban dos minutos y Paula salía a la pista como portera-jugadora en el CD Colegio San José, pero en la primera jugada con el juego de cinco, Paula Alonso se hacía con un balón en media pista, pasándoselo a Patri Corral para que esta pudiera anotar en velocidad a portería vacía el definitivo 3-1.

Con este resultado, el Valdetires Ferrol tiene 12 puntos, en el 7º puesto de la tabla. Para la próxima jornada las ferrolanas visitarán al CD Segosala, en un partido que se disputará el sábado 15, a las 17:00 horas, en el Pabellón Pedro Delgado (Segovia).

Valdetires Ferrol: Natali, Tere, Luin, Ana López, Patri Corral – también jugaron – Iria, Irene, Paula Alonso, Monti y Laura.

CD Colegio San José: Alba, Isabel, Paula, Aurora, Carolina – también jugaron – Marta, Nuria y Patri.

Árbitros: Eloy Bello y Juan Ramón Juan, junto con Julián Rodríguez como asistente (Comité gallego). Amonestaron a la local Iria y a su entrenador Manu Lombardía, como a la visitante Carolina.

Goles: 0-1 Aurora min.17, 1-1 Paula Alonso min.33, 2-1 Luin min.30, 3-1 Patri Corral min.38.

Pabellón: Esteiro