Pontedeume acoge la XX edición del Torneo de Minikatas de Ferrolterra

El pasado sábado se celebró en el pabellón de A Casqueira de Pontedeume, la XX edición del Torneo de Minikatas de Ferrolterra.

La fiesta de Judo de Navidad organizada por la Ad Judo Ferrolterra y la Escola Judo Pontedeume, con la colaboración del Concello de Pontedeume,  reunió a más de 200 jóvenes judocas que enseñaron sus habilidades a sus profesores que los puntuaban, bajo la atenta mirada de sus padres.

Judocas de toda la comarca de Ferrolterra (Ferrol,Narón, Valdoviño, Fene, Cabanas, Pontedeume, Miño) así como de A Coruña, Arteixo, Ames y Teixeiro, participaron en esta jornada lúdica donde los alumnos más jóvenes fueron evaluados por sus profesores.

Participó en esta edición June Moreno (Campeona de España Absoluta, Junior y Universitaria, la pasada temporada), que realizó una pequeña exhibición e interactuó con lo más pequeños sobre el tatami eumés.

En esta edición se recogieron alimentos no perecederos y útiles de aseo personal para el Banco de Alimentos del Concello de Pontedeume.

