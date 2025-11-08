Valdoviño el proyecto “Divulmar”, una apuesta del GALP La Marina-Ortegal, con el apoyo del Océano Surf Museo

Valdoviño acoge este sábado el proyecto “Divulmar”, una apuesta del GALP La Marina-Ortegal, con el apoyo del Océano Surf Museo para divulgar los recursos de nuestra costa, y contribuir, a través de su conocimiento, a la conservación y protección de nuestra riqueza marina.

El alcalde, Alberto González, y la gerente del GALP, Rosana González, inauguraban en la Casa de la Cultura iniciativa, subrayando el papel clave del mar en el desarrollo de nuestro territorio y abogando por un aprovechamiento sostenible de sus recursos.

El acto, al que se sumaban también los ediles Rosana García y Benito Vega, servía para presentar el corta documental ”Bajo las aguas de la Mariña-Ortegal” al que siguió un taller de pintura para el público infantil.

Además, vecindario y visitantes tienen la oportunidad de recorrer la exposición “Océanos” sobre la problemática de la contaminación marina y disfrutar de la Experiencia 360º , que permite, a través de las gafas de realidad virtual, aportarse hábitats submarinos de la Marina-Ortegal sin tener que mojarse .