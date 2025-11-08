Un Racing con oficio conquista Espiñedo-(0-2)

M.V. El conjunto ferrolano venció por 0-2 en su visita al CD Arenteiro. Los goles de Álvaro Ramón en la primera mitad y de Edgar Pujol en la segunda permitieron a los verdes llevarse tres puntos de un campo donde nadie había podido hacerlo.

Un Racing de menos a más se adelantó antes del descanso

Comenzó mejor el conjunto local, con mucho ímpetu y buscando con fuerza la portería de Parera. Un centro de David Ferreiro que se envenenó y sacó Parera fue el aviso más serio del conjunto de O Carballiño. Con el paso de los minutos, el Racing fue sacudiéndose el empuje local y saliendo con velocidad.

En una de esas acciones, Pascu centraba el balón para que Álvaro Juan, en una posición inmejorable, disparase alto, en una gran ocasión de los ferrolanos. Acto seguido llegaba la polémica, primero con una petición de penalti en una acción sobre Escobar tras envío de Chema, desestimando el árbitro la petición racinguista tras acudir al monitor.

Tuvo que acudir también a la pantalla poco después tras reclamar el Arenteiro un derribo sobre Martín Ochoa, desestimando nuevamente el colegiado la petición. Cuando parecía que se llegaba al descanso con el resultado inicial, aparecía el lateral izquierdo racinguista Álvaro Ramón, para con un gran disparo por la escuadra desde fuera del área poner el 0-1 con el que ambos equipos se retiraron a vestuarios.

Buen control del Racing, sin apenas sufrimiento, en la segunda mitad

Comenzó de la mejor manera posible la segunda parte para el Racing, con el 0-2 tras cabecear Pujol un centro desde la derecha de Álvaro Juan, previo saque de córner en corto.

El balón parado volvía a brillar en el Racing tras varias semanas sin hacerlo. Con todo de cara, los verdes controlaron el partido ante un conjunto local incapaz de hacer daño a los de Ferrolterra. Minutos para Gelardo, David Concha, Gorostidi, Álvaro Giménez y Dacosta como hombres de refresco en una segunda parte donde no pasó nada hasta el final.

Ya casi en el descuento, penalti claro de Chema sobre Richarte, lanzamiento de la pena máxima por parte de Mingo y gran parada de Parera. Por si fuera poco, el gran guardameta racinguista también le paraba el rechace al propio Mingo, consiguiendo mantener la portería a cero en este partido. Con emoción y alegría racinguista se llegaba al final del partido.

Satisfacción entre la afición racinguista desplazada a O Carballiño

No fue un partido brillante del Racing, pero sí lo fue en cambio muy serio y con oficio, sabiendo adaptarse al rival y al escenario del encuentro, un Espiñedo de dimensiones más reducidas que A Malata y con un césped algo blando tras las lluvias de estos días. Necesitaba el Racing volver a ganar tras dos derrotas consecutivas y necesitaba la afición verde una alegría para volver a cargarse de moral.

Los más de 300 aficionados verdes desplazados a O Carballiño animaron sin descanso y disfrutaron de lo lindo con la victoria de los de Pablo López. Toca ahora ponerse el mono de trabajo y preparar durante la semana el encuentro del próximo domingo a las 18:45 en A Malata ante el Zamora CF, un rival llamado a estar más arriba de lo que está y que a buen seguro pondrá las cosas muy difíciles al Racing dentro de una semana.

Ficha Técnica

0: Arenteiro.- Diego García; Jordán (Alfa, min 80), Gorka Pérez, Luca Lohr, Diego Moreno; Brais Val (Bastida, min 56), Sergio Aguza (Dani González, min 73); Martín Ochoa (Richarte, min 56), Julen Jon Guerrero (Williams, min 56), David Ferreiro y Mingo.

2: Racing.- Miquel Parera; Migue Leal, Pujol, Chema Rodríguez, Álvaro Ramón; Sergio Tejera (Gorostidi, min 81), Álvaro Peña (Gelardo, min 67), Álvaro Juan (David Concha. min 67), Jairo Noriega, Pascu (Raúl Dacosta, min 81) y Antón Escobar (Álvaro Giménez, min 77).

Goles: 0-1, min 46: Álvaro Ramón; 0-2, min 48: Édgar Pujol

Árbitro: Francisco García (Asturias). Amarilla para Brais Val en el Arenteiro, por el Racing vieron amarilla Gelardo y Álvaro Juan.

Incidencias: Partido correspondiente a la 11ª jornada de la Primera RFEF, disputado en el campo de Espiñedo de Carballiño. Más de 300 racinguistas en las gradas.

LO QUE DICEN LOS MEDIOS

VAVEL

CD Arenteiro vs Racing de Ferrol (0-2): Derbi gallego dominado por uno de los grandes de la categoría

Con los dos goles a cero, el Racing mantiene su condición de firme aspirante para subir a segunda, mientras que el Arenteiro prolonga su mala dinámica y cae aún más en la zona peligrosa de la tabla.

LA REGIÓN

El CD Arenteiro cayó derrotado ante el Racing de Ferrol en una tarde donde la afición presente en Espiñedo disfruto del buen clima y una tarde de fútbol gallego.