El teatro Jofre en Ferrol acoge la actuación de Patáx

Patáx, que actúa en el teatro Jofre, Ferrol este sábado, es a día de hoy la banda de fusión más potente de España, consolidada como un proyecto conocido en todo el mundo. Con máis de 23 millones de visitas en Youtube, Patáx sigue una trayectoria imparable.

Se nutre del legado de leyendas del Jazz como Weather Report, Frank Zappa ouHerbie Hancock, este proyecto lleva el concepto “Fusión” hasta un territorio completamente inexplorado, donde la comunicación entre Flamenco, Funk, jazz y los Ritmos Afrocubanos es la clave de sus complejas, explosivas y mágicas atmósferas.

Con estes ingredientes, Patáx promete “un espectáculo de infarto”.