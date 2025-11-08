Concluye la renovación de los falsos techos del Hospital Arquitecto Marcide de Ferrol con una inversión de la Xunta de más de 247.000 euros

El Plan Director del Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol contará el próximo año con una inversión de 20,5 millones de euros.

La Xunta concluyó la renovación de los falsos techos del Hospital Arquitecto Marcide de Ferrol, tras realizar una inversión autonómica de más de 247.000 euros para acometer su mejora. El conselleiro de Sanidad, Antonio Gómez Caamaño, junto con la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, y la gerente del área sanitario, Fernanda López Crecente, supervisó las actuaciones llevadas a cabo en los falsos techos tras el derrumbamiento provocado por la rotura de una tubería de agua el pasado mes de agosto.

La Xunta acordó la declaración de urgencia para proceder de manera inmediata a la renovación de los techos de los planta 3º, 4º, 5º, 6º y 7º de la ala sur del hospital ferrolano. Así, durante los últimos tres meses se procedió a la renovación de los perfiles metálicos y de las placas que conforman estas estructuras. Los trabajos se iniciaron el 11 de agosto y finalizaron el pasado mes de octubre.

El conselleiro de Sanidad agradeció la implicación de todo el personal que hizo posible realizar las obras con la máxima agilidad sin interferir en la asistencia sanitaria.

Esta intervención se añade a conjunto de mejoras que la Xunta está desarrollando en el marco del Plan Director del Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol (CHUF), cuya fase 1 finalizará el próximo año. El proyecto permitirá incrementar en un 22% el número de camas del complejo hospitalario; los bloques quirúrgicos del hospital Naval y el Marcide; y unas noticias consultas externas.

Los Presupuestos de la Xunta para 2026 consignan 365 millones de euros para el área sanitario de Ferrol, el que representa un incremento del 5,31% respeto del presente año. Para las obras en curso de la fase 1 del Plan director y el proyecto de la fase final se reserva una inversión de 20,5 millones de euros.