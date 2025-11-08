Se celebró en Ferrol un acto de homenaje a cuatro históricos del movimiento vecinal

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, presidió el acto de homenaje del Ayuntamiento de Ferrol a representantes vecinales celebrado en la tarde de este viernes en el auditorio del centro cultural Torrente Ballester, en el que fue reconocido la labor de Manuel Pita Leira (AVV Valón), José María Freire Piñeiro (AVV Viladóniga-Vilasanche), María Azucena Muíños Cela (AVV A Graña) y José María Fontao Pita (AVV Santa Mariña).

Un acto al que respondieron «todos a una» los representantes de las distintas asociaciones de vecinos tanto urbanas como del rural y que sirvió para homenajear a cuatro figuras del movimiento vecinal que en todo momento dieron «el do de pecho» en defensa de los intereses vecinales,.

En el auditorio se encontraban junto a los homenajeados sus familiares, el teniente alcalde, Javier Díaz; miembros de todos los grupos de la corporación municipal, y representantes de las distintas asociaciones vecinales del rural y de la zona urbana.

El acto, presentado por la jefa de protocolo del concello, Leonor Bermejo Fanjul , se inició con unas palabras del teniente alcalde y responsable de Participación y Atención Ciudadana, Javier Díaz.

Indicó que este acto se hacía en homenaje y gratitud a todas las asociaciones vecinales por los compromisos con las parroquias y barrios de Ferrol «sois una pieza fundamental para el concello, el hilo conductor entre los vecinos y el ayuntamiento. Sois los que os movéis y tratáis de buscar soluciones a los problemas que puedan surgir». «Un agradecimiento a vuestro esfuerzo y dedicación, ya que al tiempo que os entregáis, que sacáis tiempo a veces a costa de vuestras familias, lo hacéis en bien de Ferrol».

Pidió también un minuto de silencio recordando a José Polo, fallecido en abril de este año, que fue presidente de la asociación de vecinos de Doniños y también el presidente de la Agrupación de la Zona Rural y a quien se le había homenajeado en el pasado año.

A continuación se proyectó un video sobre los cuatro homenajeados en los que se ofrecieron momentos de su labor en las asociaciones.

Aplausos y más aplausos y Leonor Bermejo dio lectura a la justificación de la organización del acto en la que se señala que «el concello de Ferrol, consciente de la importancia que para nuestra sociedad tienen las organizaciones comunales decidió organizar este año un acto de homenaje a históricos dirigentes vecinales . Se quiere reconocer la labor, el compromiso de muchas personas que a lo largo del tiempo dedicaron una gran parte de sus vidas a la defensa de sus asociaciones vecinales siempre con el objetivo de conseguir mejoras tanto en el rural como en el urbano demandando las necesidades de cada uno de ellos, asfaltado de carreteras, centros de atención primaria, escuelas, parques, etc. Son personas que, con su vocación, con su capacidad de entrega para demandar políticas públicas consiguieron , a pesar de las dificultades que tuvieron que vivir a diario en el cumplimiento de su misiòn, señalar los aspectos y las necesidades que era preciso solucionar en los diferentes barrios .

Es en este sentido que se acordó reconocer por esa labor desinteresada a Manuel Pita Leira (AVV Valón), José María Freire Piñeiro (AVV Viladóniga-Vilasanche), María Azucena Muíños Cela (AVV A Graña) y José María Fontao Pita (AVV Santa Mariña).»

Y tras esta lectura se procedió a entregarles a los galardonados, por el alcalde y el teniente alcalde,de una placa de recuerdo, quienes pronunciaron unas palabras de agradecimiento.

Tras la tradicional «Foto de familia» intervino el alcalde, José Manuel Rey Varela quien trasladó públicamente su felicitación a los homenajeados y puso en valor todo el trabajo que realizaron a lo largo de décadas al frente de las asociaciones vecinales, clave para conseguir mejoras en sus sus barrios y parroquias.

Rey Varela ensalzó también el papel fundamental que juegan las asociaciones de vecinos en la promoción del bienestar de las personas. “Representan un canal a través del que los vecinos y vecinas expresan sus preocupaciones y necesidades”, afirmó. Una vez más, el regidor mostró su voluntad de que se mantenga vivo el tejido asociativo vecinal. “Ellos son muchas veces los ojos donde las administraciones no llegamos, y que lo hagamos siempre de la mano de personas como los homenajeados hoy: implicadas y con un objetivo común que no es otro que el beneficio de la ciudadanía”, concluyó el alcalde.

Para terminar el puso el broche de oro al acto el Trío Genes interpretando «Galopera», «Reloj», «El mariachi»,»Malagueña», «María Dolores» y «Volver, volver». Aplausos y ya posteriormente se invitó a los asistentes a un refrigerio en una de las salas del Centro Cultural