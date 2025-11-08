Graduación en Ferrol de la promoción de los alumnos de los ciclos superiores de FP de la ESENGRA

Este viernes tuvo lugar en Ferrol el acto de graduación de la promoción de los alumnos de los ciclos superiores de FP de la Escuela de Especialidades de la Estación Naval de la Graña-ESENGRA. En concreto, se entregaron los diplomas a los titulados en los ciclos de grado superior en Transporte Marítimo y Pesca de Altura, en Administración y Finanzas y en Dirección de Cocina.

El acto, que estuvo presidido por el comandante director de la Escuela, José Manuel Faraldo Sordo y contó con la participación de la directora general de Formación Profesional, Eugenia Pérez y la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros.

La representante de la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades y FP, Eugenia Pérez, ejerció como madrina de estas promociones, destacando el valor de la FP en la cualificación de profesionales en todos los ámbitos de la sociedad y para todos los sectores. En este sentido, destacó su importancia en el ámbito militar, “un entorno que exige disciplina, formación técnica y compromiso”, dijo.

Puso en valor, asimismo, la apuesta que la Xunta está haciendo por la FP, “que vive en una dinámica constante de modernización y adaptación a las nuevas demandas de los empleadores, el que redunda en un incremento muy considerable de su prestigio en los últimos años”.

Asimismo, la directora general fijo hincapié en el incremento del interés de la ciudadanía en estas enseñanzas. No en vano, el sistema educativo gallego alcanzó este curso un nuevo récord histórico de alumnos en los ciclos y másteres, con más de 71.200 matriculados. Esto supone un incremento del 3,5% respeto del año pasado y más del doble que en el curso 2008/09. En el área de Ferrol hay este curso 5.042 matriculados, un 3,6% más que el curso anterior.

En el transcurso del acto se entregó también el premio a la alumna con mejor expediente académico de toda la brigada, Beatriz Otero González (ciclo superior en Administración y Finanzas). También a los mejores expedientes de los otros dos ciclos para Tamara Romina Corbo Bozzola y María Isabel García Campanario (Transporte Marítimo y Pesca de Altura) y Joanna Lanzas Halcón (Dirección de Cocina). Asimismo, hubo un galardón para el mejor compañero, al alumno Daniel Jérica Sánchez.