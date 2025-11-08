La Fundación IgualArte participa en Ferrol en el programa de teatro para escolares de Afundación con Mistura

La Obra Social de ABANCA promueve una programación en la que lo lúdico se conjuga con el fomento de la sostenibilidad a través de un contenido de fortalecimiento de valores y conocimiento.

Afundación, la Obra Social de ABANCA, ha presentado en el Auditorio de la Sede Afundación de Ferrol, una nueva propuesta escénica dentro de su programación de actividades para escolares. En esta ocasión, la Fundación IgualArte presentó Mistura, un espectáculo audiovisual con música original en directo, que se representaró ante más de 360 alumnos y alumnas de 5º y 6º de Educación Primaria de 8 centros escolares de Ferrol y localidades de alrededor

La Fundación IgualArte trabaja con personas con diversidad funcional en el campo artístico desde 2002. Nace de la premisa de que el arte es un derecho colectivo y, partiendo de esto, crea la primera escuela artística estable. En el 2008 pone en marcha el primero centro ocupacional artístico, persiguiendo la especialización para la integración laboral.

Sus diferentes agrupaciones artísticas participan en muchas de las propuestas educativas de Afundación, y en esta ocasión presentan Mistura, un espectáculo audiovisual con música original en directo que recorre un camino de luces y sombras, invitándonos a viajar por temáticas en las que la mezcla es la protagonista, presente en nuestra vida diaria y siendo actriz principal en nuestras vidas.

La puesta en escena es un grito que defiende todos los matices, apostando por la conquista del diferente, por la pluralidad y diversidad, haciéndonos conscientes de que esta no puede ser incómoda e invitándonos a salir de la cáscara y del miedo.

Las artes escénicas tienen una especial relevancia dentro de la programación para escolares que diseña cada curso el equipo del área educativa de Afundación con el objetivo de reforzar la formación que los estudiantes reciben en las aulas. La programación está diseñada para promover una educación en valores y competencia transversales potenciando talento, autonomía, solidaridad, creatividad, la autoestima o el trabajo en equipo.

En este sentido, las artes escénicas están consideradas como una de las herramientas educativas más útiles para estimular la capacidad de observación de los estudiantes, posibilitar el diálogo y la reflexión, y desarrollar habilidades sociales.