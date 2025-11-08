Ribera Juan Cardona refuerza su compromiso con la prevención de riesgos laborales

La entidad está acreditada con ámbito nacional y es un referente en la evaluación y mejora de sistemas de prevención de riesgos laborales.

En su compromiso con el bienestar de sus profesionales y la calidad asistencial, el grupo sanitario Ribera ha llevado a cabo la Auditoría Legal de su Sistema de Gestión en Prevención de Riesgos Laborales. La auditoría ha sido realizada por Prevycontrol, entidad acreditada con ámbito nacional y una de las referentes en la evaluación y mejora de sistemas de prevención de riesgos laborales.

Durante la auditoría realizada, Prevycontrol ha visitado el hospital Ribera Juan Cardona, así como otros centros sanitarios que tiene el grupo Ribera en Galicia, verificando la integración del sistema de gestión preventiva en la organización y la participación de los distintos perfiles profesionales, desde el personal sanitario y administrativo hasta la Dirección y representantes legales de los trabajadores.

Ribera es un grupo de salud, proveedor de servicios públicos y privados, con más de 9.000 profesionales y 26 años de experiencia, que gestiona 16 hospitales, más de 60 policlínicas y 14 centros de Atención Primaria. Su actividad, altamente exigente en términos de seguridad y salud laboral, requiere un modelo preventivo integral y eficaz. Por este motivo, en Galicia cuenta con un Servicio de Prevención Mancomunado, que asume las disciplinas de Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial y Ergonomía-Psicosociología Aplicada y Medicina del Trabajo. Este servicio asegura el cumplimiento de la normativa vigente, en particular la Ley 31/95 y el RD 39/97.

Prevycontrol, entidad pionera en el ámbito de la auditoría legal de PRL en España, aporta valor a las organizaciones a través de un equipo multidisciplinar especializado en todas las áreas preventivas, con un enfoque técnico riguroso y orientado a la mejora continua. Con esta auditoría, el grupo Ribera consolida su compromiso con la seguridad y salud laboral de sus profesionales, fortaleciendo una cultura preventiva que impacta positivamente en la calidad del servicio y la atención a los pacientes.