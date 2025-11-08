As Pontes inicia a entrega dos composteiros e sesións formativas de compostaxe doméstica

O Concello de As Pontes anuncia o inicio da nova campaña de compostaxe doméstica, coa que busca fomentar a correcta xestión dos biorresiduos nos fogares e promover prácticas máis sostibles no municipio.
A primeira entrega de composteiros terá lugar o luns 10 de novembro ás 17:00 horas no Lar, nunha sesión informativa na que as persoas participantes recibirán formación básica para comezar a compostar no seu fogar.
Esta iniciativa permitirá que os veciños con pequeno terreo poidan transformar os seus restos orgánicos en abono natural de alta calidade, reducindo así a cantidade de lixo que chega ao colector e contribuíndo a unha economía circular máis eficiente en As Pontes.
O Concello facilitará aos fogares participantes un composteiro de balde, formación e acompañamento, para garantir unha correcta posta en marcha e seguimento do proceso.
Nas próximas semanas celebraranse novas sesións en diferentes puntos do municipio, que serán anunciadas a través dos canais oficiais do Concello. A inscrición continúa aberta para aquelas persoas interesadas en participar na campaña.
As persoas interesadas poden atopar toda a información actualizada na páxina web: https://www.aspontes.ocaminosostible.gal. Tamén poden contactar a través do teléfono 647 521 464 ou do correo electrónico info@ocaminosostible.gal.
Esta iniciativa conta co apoio da Xunta de Galicia e o financiamento do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia-Next Generation EU, e forma parte da aposta do Consorcio As Mariñas por un modelo de xestión sostible e de proximidade, implicando á cidadanía na redución e valorización dos seus propios residuos.