El Baxi Ferrol arrolla al Cadi La Seu culminando una gran semana

El Baxi Ferrol se va al parón por selecciones con una gran sonrisa, consiguiendo su segunda victoria en 48 horas, con un contundente 61-89 en su visita al Cadi La Seu, en la 6ª jornada de la Liga Femenina Endesa, disputado en la noche del viernes, en el Palau Municipal d´Esports de La Seu d´Urgell (Lleida).

El partido empezaba con las catalanas queriendo empezar fuerte, con un parcial inicial de 5-0, gracias a su juego rápido, que era respondido con un triple de Blanca Millán que permitía un intercambio de canastas que ponía al Baxi Ferrol por delante en el marcador y ya no lo volvería a soltar en ningún momento, sabiendo aprovechar sus ocasiones, ampliando distancias para cerrar el primer cuarto 18-27.

Esto solo era el inicio de lo que estaba por llegar, con una gran defensa de las ferrolanas, como también un gran acierto desde la línea de tres, llevando la ventaja hasta casi los veinte puntos, sin bajar en ningún momento el pie del acelerador, para dejar el partido al descanso en 31-50.

Tras la reanudación, el Baxi Ferrol no cambiaba su estilo de juego, no dejando jugar a las locales, casi sin dejarlas entrar y tan solo dejando su anotación en ocho puntos, mientras que las ferrolanas seguían a lo suyo, dejando el partido encarrilado para un último cuarto, en el ya pudieron jugar más tranquilas, sabiendo que la victoria la tenían en el bolsillo y que servía para volver a dar minutos a la canterana Elena Baldonedo y a la también fisioterapeuta Silvia Millán, que también conseguía anotar, para dejar el marcador en el definitivo 61-89.

Con este resultado, el Baxi Ferrol ocupa el 10º puesto de la tabla, con 3 victorias y 3 derrotas. Para la próxima jornada, que se disputará el domingo 23, el Baxi Ferrol recibirá en el Pabellón de A Malata al IDK Euskotren, a partir de las 18.00 horas.

Cadi La Seu: Raventos (14), Mata (10), Palma (3), Aguilar (3), Rodríguez (1) – también jugaron – Gonzales (9), Werth (6), Morales (6), Hollingshed (3) y Niare (6).

Baxi Ferrol: Sotolova (4), Blanca Millán (11), Melia (10), Joiner (10), Joris (17) – también jugaron – Sánchez-Ramos (8), Erjavec (17), Daniels (10), Silvia Millán (2) y Baldonedo (0).

Árbitros: Juan Ramón Hurtado Almansa, Eva Areste Giralt y Joan Fanes Marginet.

Parciales: 18-27, 13-23, 8-19 y 22-20.

Pabellón: Municipal d´Esports de La Seu d´Urgell (Lleida).