Inaugurada en Ferrol a exposición ‘Nada é fraxil…’ dedicada ao pintor Ricardo Segura Torrella

O alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela e a deputada provincial Rosa Ana García inauguraron na tarde deste venres no centro cultural Torrente Ballester a exposición “Nada é fráxil…”, unha ampla retrospectiva dedicada ao pintor Ricardo Segura Torrella, un dos artistas contemporáneos máis destacados de Galicia.
Entre os asistentes atopábanse a filla de Segura, Elena; a delegada territorial da Xunta en Ferrol, Martina Aneiros; o edil de cultura José A. Ponte Far; o presidente da Autoridade Portuaria, Francisco Barea; e outros membros da corporación municipal, ademais do fillo político de Segura e as dúas netas.
A mostra, comisariada polo tamén artista e antigo alumno de Segura Torrella, Suso Basterrechea, reúne unha selección representativa da súa obra e serve como peche ao ano conmemorativo do 25 aniversario do seu falecemento, no que Ferrol rendeu homenaxe a un creador de fonda sensibilidade e de enorme influencia na pintura
galega contemporánea.
Unha fonda pegada
Durante o acto de inauguración, José Manuel Rey Varela enxalzou a figura do artista, que deixou unha fonda pegada no ámbito cultural ferrolán, galego e nacional “que vai moito máis aló do lenzo, como así o corrobora esta mostra-homenaxe cando se cumpren 25 anos do seu falecemento”.
“Cada obra exposta aquí é unha oportunidade para que as xeracións actuais descubran a forza expresiva dun creado que fixo da arte unha linguaxe universal”, concluíu, desexando que ferroláns e visitantes se acheguen a coñecer a mostra.
Ferrol unha referencia cultural
Pola súa parte Rosa Ana García destacou que “é unha honra participar, en nome da Deputación da Coruña, nesta homenaxe a un artista ferrolán admirado e recoñecido, cunha obra marcada pola luz, a cor e a capacidade de transmitir emocións profundas”. Subliñou tamén que “esta exposición é un diálogo entre a memoria e a modernidade, entre a cidade que o viu nacer e o artista que a levou na alma”.
A representante provincial salientou o vínculo histórico entre a Deputación e o artista, lembrando que “en 2009, baixo a presidencia de Salvador Fernández Moreda, a institución dedicoulle un dos volumes da colección Grandes Pintores Galegos, escrito por Ramón Codina e ilustrado pola súa filla, Elena Segura, que fotografou con agarimo e precisión todas as súas obras”.
A deputada felicitou ao Concello de Ferrol, ao comisario Suso Basterrechea e a todas as persoas implicadas na organización da mostra, e agradeceu “o esforzo por manter viva a chama dunha tradición artística que fai de Ferrol unha referencia cultural en Galicia e en España”.
A exposición
A exposición “Nada é fráxil…” poderá visitarse nas salas do Centro Torrente Ballester durante as próximas semanas e incluirá visitas didácticas e actividades paralelas para achegar ao público o legado artístico e humano de Ricardo Segura Torrella, un dos grandes nomes da plástica galega do século XX.