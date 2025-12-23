Club Arco Narón consigue un Oro, dos Bronces y dos cuartos puestos en el Torneo de Nadal de Corme

Compartir Facebook

Este pasado sábado en jornada de tarde, se celebró en Corme el que ya viene siendo todo un habitual Torneo de Nadal, para las categorías menores de 18 años. Esta vez se presentaron a competición 5 jóvenes arqueras pertenecientes todas ellas a la Escuela Deportiva Municipal de Narón de Tiro con Arco . Para 4 de ellas era la primera vez que competían fuera de Narón.

Es una competición diseñada ‘para divertirse’. Ya que además del round clasificatorio y de los encuentros individuales habituales, se celebran juegos y pruebas de habilidad y rapidez con el arco y las flechas.

Los resultados de la competición ‘normal’ fueron los siguientes:



Recurvo Benjamín Unificado (mixto) (9-10 años)

Antía García Lago 227+210 = 437. 3ª plaza provisional tras el round. Pasa el corte y se planta en semifinales. Cae ante el segundo clasificado aunque luego en la final por el bronce vence a su compañera de club Carla y se clasifica en le 3ª posición final .

Carla Rodríguez Carneiro 186+177 = 363. 4ª posición provisional, pasa el corte, aunque no supera los encuentros de semifinales (contra la 1ª clasificada) y la final por el bronce (contra su compañera Antía). Consigue, no obstante, la 4ª plaza final .

Recurvo Alevín Mujer (11-12 años)

Alba Oca Barreiro 242+272 = 514. 1ª del round. Pasa el corte. En semifinales se enfrenta a su campañera de club Sofía, a la que vence.

Ya en la final también gana a Alexia Loureiro y por ello se clasifica en la 1ª posición final .

Julia Blanco Romero 178+197 = 375. 3ª del round, pasa el corte. Vence en su encuentro de 1/4 de final, cae en semifinales ante Alexia y en su lucha por el bronce vence a su compañera de club Sofía. Se clasifica de esta forma en la 3ª posición final .

Sofía García Lago 190+158 = 348. 4ª posición provisional tras el round. Pasa el corte y vence su enfrentamiento de 1/4 de final, cae ante Alba en semifinales y ante Julia en la lucha por el bronce. De esta forma mantiene su puesto y se clasifica en la 4ª posición final .