O CIRS de Cervás, Ares, celebra o tradicional magosto

O “Centro Instrutivo, Recreativo e Social” (CIRS) de Cervás celebrará o tradicional magosto este sábado 8 de novembro.
A programación de Outono deste ano comezara o pasado 10 de outubro cunha xornada de recollida de castañas nun souto da parroquia de Cervás, na que participaron máis de duas ducias de nenos.
A xornada do magosto deste ano comezará ás 18 horas cunha actuación de Cé Orquestra cun espectáculo promovido polo Concello de Ares dentro da Rede Cultural da Deputación de A Coruña. Un espectáculo do que nenos e vellos levan gozado a mans cheas das súas propostas polas máis destacadas feiras, festas, festivais e romarías populares do país. Coa música como elemento común, Cé orquestra pantasma, non defraudará en Cervás.
Ao remate da actuación -sobre as 19 horas- celebraráse o tradicional magosto; no que poderán degustarse castañas, liscos e arenques.