O CIRS de Cervás, Ares, celebra o tradicional magosto

8 noviembre, 2025 Dejar un comentario 75 Vistas

“Centro Instrutivo, Recreativo e Social” (CIRS) de Cervás celebrará o tradicional magosto este sábado 8 de novembro.

Fuente Centro Instructivo Recreativo e Social Cervás

A programación de Outono deste ano comezara o pasado 10 de outubro cunha xornada de recollida de castañas nun souto da parroquia de Cervás, na que participaron máis de duas ducias de nenos.

A xornada do magosto deste ano comezará ás 18 horas cunha actuación de Cé Orquestra cun espectáculo promovido polo Concello de Ares dentro da Rede Cultural da Deputación de A Coruña. Un espectáculo do que nenos e vellos levan gozado a mans cheas das súas propostas polas máis destacadas feiras, festas, festivais e romarías populares do país. Coa música como elemento común, Cé orquestra pantasma, non defraudará en Cervás.

Cé Orquestra/ Fuente Centro Instructivo Recreativo e Social Cervás

Ao remate da actuación -sobre as 19 horas- celebraráse o tradicional magosto; no que poderán degustarse castañas, liscos e arenques.

Fuente Centro Instructivo Recreativo e Social Cervás

Lea también

O Talentiño presenta a candidatura da súa sintonía oficial aos Premios Mestre Mateo 2026

O certame de novos artistas O Talentiño, promovido polo Concello de Ferrol, dirixido a rapaces …

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *