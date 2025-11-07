O Parrulo Ferrol consigue tres buenos puntos en Santa Coloma

Adán Puentes (X: @adanpuentes | IG: @adanpuentes89)

Tres puntos más para la saca de O Parrulo Ferrol, en un partido luchado y disputado en su visita al Industrias Santa Coloma, venciendo por 2-3, en la 9ª jornada de la Primera División, en un partido disputado en la noche del viernes, en el Pavelló Nou (Santa Coloma de Gramanet).

El partido empezaba con el Industrias Santa Coloma queriendo llevar la iniciativa en el juego, con los ferrolanos basando el suyo en media pista, aunque había que esperar dos minutos para ver la primera llegada, en una buena jugada de equipo con un pase de tacón de Gonzalo Santa Cruz a Jhoy, pero su tiro casi sin ángulo bajo la línea de fondo lo evitaba Joao bajo palos.

Con esta primera llegada visitante, los locales buscaban llegar con más peligro, poniendo a prueba a Mati Starna, primero con una falta desde doce metros que lograba despejar sin problemas y luego con una oportunidad de Víctor Ramos en el borde del área sacando una gran pierna. El gran susto llegaba poco después con un potente disparo a media altura de Kokoro desde diez metros que se estrellaba en el palo y, casi a continuación, volvía a estar cerca de marcar al robar un balón en media pista, yéndose solo al contragolpe, pero el portero parrulo no concedía ni una.

De lo que pudo ser el gol de los locales, la fortuna estuvo con O Parrulo Ferrol en una buena jugada de ataque iniciada por Penezio, con su tiro dentro del área desviado por el local Puchy, consiguiendo el 0-1.

Este tanto daba alas a los ferrolanos, que buscaban ampliar distancias, teniendo otra buena ocasión con un nuevo pase de tacón de Gonzalo Santa Cruz a Niko Vukmir en la frontal del área, con Joao atento para evitar el tanto, pero lo que no podía evitar era un disparo por toda la escuadra desde el borde del área de Turbi, anotando el 0-2, con el que se llegaba al descanso.

En los primeros minutos del segundo tiempo el juego transcurría muy rápido, sin ocasiones y sin un dominio claro. Lo que no pasó en esta recta inicial, tomó velocidad de crucero a partir del tercer minuto, primero con un tiro de Uri Santos desde la frontal por raso que despejaba Mati Starna con una gran pierna y, justo a renglón seguido, Rubén Orzáez lo intentaba en un buen contraataque, pero su tiro forzado casi sin ángulo dentro del área golpeaba en la red por fuera. Turbi también quería su segundo en este partido tras robar un balón en el borde del área, pero Joao lo evitaba bajo palos.

El Industrias Santa Coloma no bajó los brazos en ningún momento y, en este juego disputado, Víctor Ramos recortaba distancias en una rápida jugada de equipo con un gol dentro del área, pero, en la jugada siguiente, Diogo hacía el 1-3 en una jugada de falta iniciada por Rubén Orzáez, con un tiro desde la frontal del área que desviaba un jugador local, acabando dentro de la portería. Los parrulos se crecían buscando el tanto de la sentencia y la tenía Gonzalo Santa Cruz con un tiro en la frontal del área, pero Joao seguía atento bajo palos.

El tiempo se le iba acabando a los locales, saliendo Povill como portero-jugador, con los jugadores de O Parrulo Ferrol realizando una gran defensa de este juego de cinco, aunque en un tiro desde el borde del área, el balón le daba en el brazo a Iván Rumbo, revisando los colegiados la jugada en el SV a petición del Industrias Santa Coloma y concediendo penalti. Dennis Berthod salía a la pista para intentar evitar el lanzamiento penal de Marc Tolrà, pero enviaba el balón por raso al lado contrario al que iba el portero.

Con este 2-3 les tocaba sufrir en defensa a O Parrulo Ferrol, con los locales jugando de cinco buscando el empate, pero el esfuerzo tenía recompensa y este resultado acabaría siendo definitivo.

Con este resultado, O Parrulo Ferrol tiene 13 puntos, en el 7º puesto provisional. Para la próxima jornada los ferrolanos recibirán al Córdoba Patrimonio de la Humanidad, en un partido que se disputará el domingo 16, a las 13:00 horas, en el Pabellón de A Malata.

Industrias Santa Coloma: Joao, Marc Tolrà, Leandrinho, Puchy, Corso – también jugaron – Povill, Uri Santos, Víctor Ramos, Nil, Aniol y Kokoro.

O Parrulo Ferrol: Mati Starna, Jon, Gonzalo Santa Cruz, Jhoy, Rubén Orzáez – también jugaron – Xavi Cols, Iván Rumbo, Novoa, Diogo, Turbi, Niko Vukmir, Penezio y Dennis Berthod.

Árbitros: David Pizarro y Jairo Leiva, junto con Brian Torquemada como tercer árbitro y Gerard Pla como asistente (Comités andaluz y catalán). Amonestaron al local Corso y a los visitantes Iván Rumbo, Turbi y Rubén Orzáez, como al entrenador Gerard Casas.

Goles: 0-1 Puchy (propia puerta) min.11, 0-2 Turbi min.16, 1-2 Víctor Ramos min.30, 1-3 Diogo min.30, 2-3 Marc Tolrà (penalti) min.36.

Pabellón: Nou (Santa Coloma de Gramanet).