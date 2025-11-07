Dos alumnos de Enxeñaría Mecánica ganan el XXX Concurso de Prototipos que organiza la Escola Politécnica de Enxeñaría de Ferrol

Los alumnos del tercer curso del grado en Ingeniería Mecánica, titulación que se imparte en la Escuela Politécnica de Ingeniería de Ferrol (EPEF), Eugenio Turchak Levko y José Francisco Carro Rodríguez, han ganado el XXX Concurso de Prototipos de la materia de Tecnología de Máquinas que promueven los profesores Javier Cuadrado y Emilio Sanjurjo.

En esta ocasión, participaron un total de 26 estudiantes matriculados en esta materia del tercer curso de este grado del Campus Industrial de Ferrol quienes, divididos en parejas, debían construir un vehículo que fuera propulsado por la caída de una botella de agua, en este caso concreto, de plástico y de 1,5 litros. Entre los requisitos para poder competir, los prototipos debían ser completamente mecánicos y la propulsión solo podía proceder de la caída de la botella de agua y esta no debía tocar nunca el suelo.

Para poder clasificarse y, por consiguiente, aumentar su nota en la materia de Tecnología de Máquinas, los prototipos debían recorrer la mayor distancia posible siempre en línea recta y de manera perpendicular a la línea de salida. El vehículo de los dos alumnos ganadores recorrió un total de 29 metros y 12 centímetros. En segunda posición quedaron Adrián Dobarro Cartelle y Víctor Roca Castelo con una distancia de 22 metros y 40 centímetros. Por su parte, la medalla de bronce fue para Martín Gómez Pérez y Miguel Pita Ramírez quienes consiguieron que su prototipo llega hasta los 14 metros y los 60 centímetros.