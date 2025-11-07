El Racing busca reaccionar este sábado en O Carballiño

M.V. Los verdes visitan al CD Arenteiro este sábado a partir de las 16:15 en el Municipal de O Espiñedo (TVG2, La Liga+) en partido correspondiente a la 11.ª jornada de la Primera Federación, con el colegiado asturiano, Francisco García, para impartir justicia. Tras encajar dos derrotas consecutivas por primera vez en la temporada, los de Pablo López buscarán la victoria en este desplazamiento para volver al buen camino del primer tramo de la competición.

Todos los jugadores estarán disponibles para este encuentro.

La buena noticia de la semana ha sido la vuelta a los entrenamientos con el grupo del central zurdo, Alex Zalaya, tras cerca de un mes lesionado. De esta forma, Pablo López, quien cumplirá su segundo encuentro de sanción, tendrá que hacer un descarte para la convocatoria antes del encuentro.

El Racing ya estuvo dos semanas sin ganar hace unas semanas, tras empatar en casa con Guadalajara y Ourense CF, reaccionando después con dos victorias, una en Pamplona y otra en casa ante el Arenas. Ahora, siendo la primera vez que acumula dos derrotas consecutivas, se esperan cambios en el once titular, donde jugadores como el lateral ferrolano Mardones, quien viene realizando grandes actuaciones, así como jugadores importantes con poco protagonismo últimamente como Álvaro Peña o Álvaro Juan, podrían colarse esta vez en busca de cambios en el juego del equipo. Pablo López suele cambiar piezas de una semana para otra, por lo que en Espiñedo no se espera lo contrario.

Un nuevo derbi gallego para un Racing que no está teniendo suerte en estos enfrentamientos, saldados con derrotas en Lugo y en Vigo y con empate en A Malata ante el Ourense CF. Este sábado en Espiñedo los de Ferrolterra esperan romper esa dinámica, dar un golpe encima de la mesa y sumar unos puntos importantes, ya que el Tenerife no cede en el liderato y los equipos de la zona media-alta de la tabla están reaccionando y haciendo peligrar los puestos de play-off para el conjunto racinguista.

El Racing no estará solo en O Espiñedo

Nuevamente, la Marea Verde volverá a estar presente en un encuentro del Racing como visitante. Desde el CD Arenteiro mandaron 300 entradas al conjunto racinguista; 100 de ellas fueron reservadas para compromisos del club y de la Federación de Peñas, mientras que las otras 200 se otorgaron a los socios, siendo necesario efectuar un sorteo ante la alta demanda de solicitudes. Por lo tanto alrededor de 300 racinguistas estarán en el campo de O Espiñedo animando al Racing en este encuentro.

El rival

El CD Arenteiro se encuentra actualmente en puestos de descenso, ocupando la antepenúltima posición con 10 puntos. El conjunto de O Carballiño sufrió una gran renovación este verano, abandonando el club su director deportivo, Álex Vázquez, ahora en el Racing, propiciando la llegada de nuevos inversores en el club, nuevo director deportivo y también un nuevo entrenador, Jesús Arribas. Pese a ello, el Arenteiro sigue siendo un conjunto fuerte como local, haciendo de su coqueto terreno de juego de Espiñedo una fortaleza. Tienen buenos jugadores en ataque, como el veterano extremo David Ferreiro o su delantero y referencia goleadora, Víctor Mingo.

El Racing deberá estar muy atento al fútbol directo y a las segundas jugadas si quiere traerse algo positivo de esta exigente visita a O Carballiño.