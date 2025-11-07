El comité de Navantia Ferrol denuncia el bloqueo del convenio y acusa a la dirección de querer «ahorrar costes»

La mayoría del comité de empresa de Navantia Ferrol ha emitido un comunicado expresando su «profunda lamentación» e «indignación» por el «continuado bloqueo» del convenio colectivo, un proceso que se arrastra tras tres años de negociaciones, tres referendos y múltiples retrasos.

El comité critica que la dirección de Recursos Humanos insista en que el proceso se ha llevado a cabo con «buena fe», mientras que el texto, pendiente de nuevas autorizaciones, se ha enviado al Departamento de Costes sin la firma de la parte social. Los representantes sindicales cuestionan duramente esta práctica y se preguntan qué garantías tienen de que no se introduzcan «cambios interesados en un documento sin firma«. No entienden cómo un organismo como Costes puede recibir un texto sin la rúbrica de la parte social, «a no ser que colabore con la Dirección en el ahorro que supone retrasar la firma».

El comunicado desmiente que la práctica de enviar el texto sin firmar sea habitual, citando el Convenio anterior, donde las negociaciones finalizaron el 4 de diciembre, el referéndum se celebró el 18 y el convenio se firmó el 20. «O se quiere posponer la firma para ahorrar costes, o alguien ha cometido errores de ‘buena fe’. En cualquier caso, quienes pagan son las personas trabajadoras, lo que evidencia una falta total de respeto hacia los empleados».

AMENAZA DE NUEVAS MOVILIZACIONES

El comité de empresa exige «transparencia, rigor y respeto» por los plazos y las personas afectadas. Además, ha enviado un burofax al departamento de Costes instando a que el acuerdo sea firmado sin más demora para su aplicación inmediata.

Los trabajadores reclaman que se comience a aplicar lo acordado en el preacuerdo del mes de julio, que fue ratificado el pasado 16 de octubre. Advierten, finalmente, que «de continuar esta situación nos veremos obligados a defender nuestros derechos con las medidas que estimemos oportunas».