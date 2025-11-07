Incorporación de 371 aspirantes a marinero en las Escuelas de Especialidades “Antonio de Escaño” y ESENGRA, en Ferrol

El pasado lunes 3 de noviembre tuvo lugar la incorporación en las Escuelas de la Armada en Ferrol de los 371 futuros marineros pertenecientes al segundo ciclo de marinería de 2025. Un total de 223 aspirantes a marinero, (170 hombres y 53 mujeres) efectuaron su presentación en la Escuela de Especialidades “Antonio de Escaño” y de la misma manera,148 aspirantes (95 hombres y 53 mujeres) lo hicieron en la Escuela de Especialidades y Estación Naval de La Graña. (ESENGRA)

Efectuando una llegada organizada y escalonada, se recogieron los datos médicos de cada aspirante y se activaron los “planes de vida y servicios” y de medidas higiénico-sanitarias de ambas Escuelas para facilitar su adaptación al régimen de estos centros docentes militares con las máximas garantías.

Se inicia así esta primera etapa formativa con un período de acogida de dos semanas a cuyo término, comenzarán la Formación Militar General, etapa del curso durante la cual a los aspirantes se les impartirán los principios y valores constitucionales, las normas éticas y valores morales de comportamiento, el régimen de derechos y obligaciones del militar, y la organización básica de la Defensa y la de la Armada.

La finalización de esta fase de Formación Militar General está prevista a mediados de enero de 2026, culminando con la firma del compromiso inicial y el solemne Acto de Jura de Bandera. A partir de ese momento, los alumnos iniciarán la Fase de Formación Militar Específica y de Especialidad Fundamental, con una duración de 22 semanas.

Esta etapa incluye la impartición de diversos módulos formativos orientados a la obtención del Título de Técnico Medio de Formación Profesional