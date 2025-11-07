Acto de Lectura de Leyes Penales y despedida del Suboficial Mayor del Arsenal de Ferrol

La lectura de leyes penales es un acto tradicional en el que se da lectura a artículos de las Ordenanzas o de la legislación militar. Esta ceremonia sirve de marco para incluir en su desarrollo, la celebración de otros actos militares como la imposición de condecoraciones o la despedida de miembros de la dotación que pasen a la reserva o al retiro.

Así en este viernes, día 7 de noviembre, a las 12.30 horas, que ha tenido lugar en la explanada del edificio Sala de Armas del Arsenal de Ferrol, el acto de despedida del Suboficial Mayor de Arsenal de Ferrol, José Ramón Díaz Canto por motivo de su pase a la reserva, y habiendo ejercido este cargo desde el 22 de febrero de 2025.

El Suboficial Mayor del Arsenal, pasa a la situación de reserva tras cumplir casi tres años en su empleo desde el año 2022 y cerca de cuarenta y dos años de servicio en los que desempeñó muy diversos destinos en la mar y en tierra, habiendo estado embarcado en los buques: destructor Méndez Núñez, corbeta Descubierta y las fragatas Andalucía y Almirante Juan de Borbón y asimismo, en dependencias tales como la Jefatura de Personal, la Escuela Antonio de Escaño, la Jefatura de la 31 Escuadrilla de Superficie y el Arsenal de Ferrol.

Fue despedido en este acto en el que ha participado toda la dotación del Arsenal y en cuyo transcurso se le ha dado el merecido reconocimiento y destacado su esfuerzo, y dedicación por el Almirante Jefe del Arsenal de Ferrol, el vicealmirante Vicente Rubio Bolívar, tras unas palabras de despedida del Suboficial Mayor.