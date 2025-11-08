Alicia en el país de las maravillas llega en Ferrol en la capilla del Torrente Ballester

Forma parte del ciclo gratuito de teatro de títeres dirigido a la infancia FESTEA.

La capilla del Torrente Ballester acoge este domingo 9 a las 12:30 horas una nueva propuesta del X Ciclo FESTEA de teatro de títeres y objetos dirigido a la infancia. De nuevo, la compañía madrileña Hilando Títeres (Un mundo perfecto) presenta una propuesta infantil para niños a partir de tres años de edad, con entrada gratuita.

El clásico infantil de Lewis Carrol Alicia en el país de las maravillas cuenta la historia de una niña que aburrida de estudiar, se queda dormida. En su sueño aparecerá el señor Conejo Blanco, que llega tarde al partido de fútbol en el jardín de la Reina de Corazones. Alicia se ve envuelta en una loca persecución, mientras escapa de las trampas de Hugo ‘El Verdugo’, el esbirro de la Reina de Corazones.

Alicia viene desde la literatura clásica a romper todos esos estereotipos a través de su ingenio y sus aventuras, divirtiendo al mismo tiempo que educa.

Hilando Títeres

La compañía fundada por Gonzalo Cardone y Mar Gasco en el año 1997 ha producido desde su creación más de 10 espectáculos diferentes, talleres teáticos de construcción de títeres y cuentacuentos. Participaron en largometrajes, publicidad o series de televisión, siempre desde el corazón y el amor a la su profesión. “Porque los títeres son Arte y como tal, además de transmitir un mensaje, se disfrutan y se viven” aseguran.