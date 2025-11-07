El Valdetires Ferrol quiere volver a la buena dinámica este sábado en Esteiro ante CD Colegio San José

El Valdetires Ferrol buscará tres puntos importantes delante de su afición, recibiendo este sábado al CD Colegio San José, en la 8ª jornada de la Segunda División, que se disputará a partir de las 17:00 horas, en el Pabellón de Esteiro.

Este será un partido “complicado, como todos los que tenemos este año en liga”, afirmaba su entrenador Manu Lombardía, recibiendo a un equipo cacereño que viene de vencer por 3-0 a uno de los favoritos a todo en esta temporada como es el Gran Canaria Teldeportivo, consiguiendo su primera victoria, ocupando actualmente el 13º puesto de la tabla, con 4 puntos., mientras que las ferrolanas quieren cambiar su dinámica tras sus dos últimas derrotas a domicilio, que las ha llevado al 8º puesto, con 9 puntos.

Se verán las caras ante un equipo con una táctica clara, caracterizada por “tener bastante buen pie, con un juego dinámico, intercambiando la defensa baja y la alta”. El Valdetires Ferrol sabe que tendrá que hacerse “fuertes” jugando en su casa “a partir de la defensa” y poder materializar las ocasiones que tienen en ataque “y que en las últimas semanas no nos permitieron conseguir los tres puntos”, esperando “poder corregir en este punto.”

Espera que en este importante partido el equipo “pueda dar una buena imagen” y animaba a toda la afición “que nos está siguiendo que vengan a animar a las jugadoras, es muy importante para ellas.”

El técnico Manu Lombardía contará con la baja segura de Carol Senra, por motivos laborales, como también la de Simone, al no tener solucionado los problemas burocráticos que le están impidiendo debutar con el equipo, mientras que Tere está con molestias “pero llegará bien al partido.”

Visita de Julieta

En el entrenamiento de este jueves en Esteiro las ferrolanas recibían una visita especial, la de Julieta, la pequeña ferrolana con síndrome de Rett, agradeciéndoles el apoyo a la causa en la investigación de su enfermedad, con la que el Valdetires Ferrol contribuyó recientemente donando un balón y camiseta firmada por todo el equipo para el evento solidario realizado hace unas semanas en Esmelle.