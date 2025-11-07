El BNG de Ferrol demanda una solución para el parque Pablo Iglesias y su entorno

El BNG de Ferrol denunció este viernes el lamentable estado en que se encuentra el parque Pablo Iglesias y los pasos de cebra de su entorno. Iván Rivas, portavoz municipal del BNG, censuró la pasividad del gobierno local delante de un problema que el vecindario del barrio lleva meses manifestando.

Los concejales, Iván Rivas y Roberto Montero, y miembros del BNG en la localidad como la responsable comarcal, Pilar Lozano, representantes de la ANPA del IES Sofía Casanova y vecinos y vecinas del barrio recorrieron los caminos del parque y las conexiones con la avenida de las Pías comprobando la imposibilidad de hacerlo producto de la acumulación de agua en muchos de sus tramos y que hace inviable transitar por ellos y que además afectan a una de las entradas al instituto el que imposibilita que los estudiantes puedan acceder al centro con normalidad por encontrarse la entrada inundada o embarrada.

Rivas denunció también los desperfectos en las arquetas de pluviales del parque y el deterioro provocado por el acceso de vehículos al tanque de tempestades a través de una vía destinada al tránsito peatonal que provoca desperfectos permanentes en ese ámbito. Por último, el portavoz municipal del BNG en Ferrol puso de manifiesto la prácticamente invisible señalización de los pasos de cebra de salida del parque que está comprometiendo la seguridad de los viandantes y delante del cual «el Alcalde de la ciudad mira cara otro lado».

Por estas razones el BNG de Ferrol, instó al gobierno local la acometer las obras de reparación del parque y de la señalización viaria del entorno del Parque Pablo Iglesias previamente a desarrollar una intervención general sobre un espacio de la ciudad que a día de hoy cobró especial relevancia tras la apertura de la Avda. de las Pías.