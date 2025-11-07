Narón reforza o seu compromiso coa saúde renal e o apoio ás persoas doentes

A alcaldesa de Narón, Marián Ferreiro, xunto coa concelleira de Igualdade, María Lorenzo, recibiu este xoves no Concello ao presidente de Alcer Coruña, Rafa Rodríguez, e á tesoureira da entidade, María José Brión. A reunión serviu para avaliar novas vías de colaboración e reforzar o convenio xa existente entre o Concello e Alcer Coruña, centrado na atención ás persoas con Enfermidade Renal Crónica (ERC) e na promoción da saúde renal entre a cidadanía.
A través deste convenio, o Concello apoia o labor de Alcer Coruña, que desenvolve en Narón accións de sensibilización sobre doazón e transplante de órganos, obradoiros en centros de ensino, campañas informativas e atención directa a persoas con ERC e ás súas familias. A asociación traballa ademais na detección e análise das necesidades sociais das persoas afectadas, ofrecendo acompañamento e información especializada.
En Narón, segundo datos de Alcer Coruña, hai preto de 4.000 persoas diagnosticadas de ERC, unha das principais doenzas crónicas no Estado: afecta a 1 de cada 7 persoas e podería converterse na quinta causa de morte en 2040, segundo a Sociedade Española de Médicos Xerais e de Familia.
Estudos realizados por expertos en nefroloxía como EPIRCE e ENRICA-Renal estiman que a enfermidade afecta a entre o 10 e o 15% da poboación adulta española, superando o 20% entre os maiores de 60 anos, o que reforza a necesidade de impulsar políticas locais de prevención e acompañamento social.
Durante o encontro, a alcaldesa destacou “a importancia de seguir colaborando con entidades que, como Alcer Coruña, poñen o foco na saúde e no apoio ás persoas con enfermidades crónicas”, e subliñou o compromiso do Concello de Narón “con programas que melloran a calidade de vida e fomentan a solidariedade a través da doazón”.