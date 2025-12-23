Papá Noel protagoniza en Neda siete encuentros con niños en distintas zonas de la villa

Compartir Facebook

Papá Noel visita este martes la localidad de Neda para saludar a los chavales y recoger las últimas cartas. La cabalgata recorrerá las distintas parroquias, con breves paradas en distintos puntos del municipio para encontrarse con los niños e invitarlos a la tradicional recepción, prevista para media tarde.

Según el programa oficial, Papá Noel iniciará el recorrido tras la hora del almuerzo, y hará una primera parada de unos minutos en el cruce do Roxal, a las 15:30 horas, para que los más pequeños que estén esperando puedan saludar, y hacerse una foto junto a la carroza. Después seguirá camino, haciendo paradas similares en otros cinco lugares.

Está previsto que visite a las 16 horas el local social de Viladonelle (en caso de lluvia, el encuentro será en el interior); a las 16:30 en el entorno del centro social de Anca (si llueve, dentro); a las 17 horas en la zona de Albarón, justo delante del centro de salud de la villa; al puente de Xuvia, en la zona en la que comienza el paseo marítimo, llegará a las 17:30 horas; y se acercará a las inmediaciones de la casilla del Puntal a las 18:00 horas (con lluvia, la reunión se trasladaría al interior).

El recorrido finalizará en la Casa de las palmeras, donde tendrá lugar, a partir de las 18:30 horas, la tradicional recepción, en la que los niños podrán entregar a Papá Noel las cartas que fueron escribiendo, comentarle últimas peticiones de regalos, o recordarle aquel regalo que no puede olvidar. Además habrá tiempo de degustar un chocolate con churros bien caliente.