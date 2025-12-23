O primeiro premio do MercAres xa ten gañadora

Lucía Blanco, concelleira de Comercio de Ares, entregou o gran premio da campaña de fomento do consumo local no consistorio a Beatriz Vidal Díaz, a veciña agraciada co cheque por valor de 500 euros, ao mesmo tempo que lle trasladaba os seus parabéns.
 
 
A gañadora poderá investir esa contía, que se dividirá en cantidade máis pequenas para facilitar o seu emprego, nos máis de 90 negocios adheridos ao MercAres 2025-2026 .
 
Con todo, continuará a campaña municipal até o 31 de xaneiro mantendo a posibilidade de gañar outros premios nos vales-rascas distribuídos entre os establecementos participantes: 5, 10, 20 e 100 euros que seguen a dinamizar o consumo circular, de proximidade e sostible.

