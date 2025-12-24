A programación de Nadal das Pontes reúne a centros de persoas e logra tres cheos absolutos

O Concello de As Pontes fai un balance moi positivo da programación especial de Nadal desenvolvida esta pasada fin de semana, que rexistrou tres cheos absolutos e confirmou a excelente acollida das propostas culturais e de lecer pensadas para persoas de todas as idades.
A programación comezou o venres coa actuación da compañía local Picariños, que encheu a Casa Dopeso co espectáculo infantil “A Maxia do Nadal”, dirixido ao público máis novo. Música, risas, baile e moita diversión marcaron unha proposta pensada para nenos e nenas de entre 2 e 8 anos, que permitiu conectar ás crianzas co espírito destas festas a través dunha experiencia lúdica, participativa e chea de maxia.
O sábado, ás 18:00 horas, foi a quenda da música en directo coa actuación da Orquestra Os Satélites, que ofreceu o tradicional Baile de Nadal no Patio do Colexio Santa María. Durante preto de tres horas, o público asistente gozou dun concerto cheo de ritmo e bo ambiente, nun espazo que rexistrou tamén un cheo absoluto e que se converteu nun punto de encontro interxeracional arredor da música e da danza.
A fin de semana pechouse o domingo cun novo éxito de público no Auditorio Municipal Cine Alovi, que se encheu para acoller a IV Gala Internacional de Ilusionismo “As Pontes ten Maxia”. Cunha duración de 90 minutos, a gala contou coa participación de recoñecidas e recoñecidos magos internacionais como Mago Murphy (Madrid), Dania Díaz (Venezuela), Peio Rivas (Bilbao), Edama (Logroño) e Bonjin Koo (Corea do Sur), ofrecendo unha noite chea de sorpresas, emoción e ilusión para persoas de todas as idades.
A concelleira de Cultura, Lorena Tenreiro, destacou que “a resposta da veciñanza confirma o interese por unha programación cultural diversa e pensada para todos os públicos, que converte o Nadal nun tempo de encontro, participación e convivencia”. Así mesmo, subliñou “a importancia de seguir apoiando ás compañías locais e de ofrecer propostas accesibles e de calidade para todas as idades”.
A programación de Nadal continuará ao longo dos vindeiros días cunha ampla oferta de actividades culturais e de lecer. Do 22 ao 30 de decembro e o 2 de xaneiro, as crianzas e a mocidade poderán desfrutar do Tempo de Nadal, un espazo de xogo infantil e xuvenil situado no Patio do Colexio Santa María, aberto entre as 16:30 e as 20:30 horas.
Trátase dun programa dirixido a todos os públicos que inclúe actividades pensadas para fomentar a creatividade, a diversión e o xogo en grupo, con espazos como Rolly Toys, Cocina con SuperThings, Circuito Carrera, Playmobil e un Evento Pirata, garantindo unha experiencia lúdica segura e inesquecible durante estas datas tan especiais.
O martes 23 de decembro, terá lugar o Concerto de Nadal da Banda Escola de Música das Pontes ás 19:30 horas no Auditorio Municipal Cine Alovi, mentres que o xoves 24 de decembro, a Charanga Os Celtas percorrerá as rúas da vila entre as 12:30 e as 14:00 horas, enchendo As Pontes de música e ambiente festivo.
Ademais, o sábado 27 de decembro, Xampatito Pato presentará o espectáculo “Compaña” ás 18:00 horas no Auditorio Municipal Cine Alovi, cunha duración de 50 minutos. As entradas teñen un prezo de 3 euros e poden adquirirse a través da web municipal de venda de entradas:
https://aspontes.sacatuentrada.es/
Desde o Concello de As Pontes reafírmase a aposta por unha programación de Nadal diversa, inclusiva, accesible e de calidade, que continúa dinamizando a vila e ofrecendo propostas culturais e de lecer para toda a veciñanza ao longo das festas.