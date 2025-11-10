Corte de tráfico en Ferrol en uno de los carriles de acceso de A Graña en dirección a A Cabana

Los vehículos serán desviados por el Camiño dos Fríos durante las 4 horas que estará interrumpida la circulación en uno de los carriles.

El próximo martes 11 de noviembre, por la tarde se cortará al tráfico durante 4 horas uno de los carriles de la carretera de acceso de A Graña (DP-3612), en concreto el carril que va en dirección a A Cabana. El corte está previsto que se prolongue durante unas cuatro horas, entre las 14:00 y las 18:00 horas. El corte de tráfico se realiza para acometer trabajos para ampliar una tapa de la red de telecomunicaciones de la Autoridad Portuaria.

Los vehículos que circulen desde Ferrol hacia A Cabana se desviarán, en el tramo afectado, por el Camiño dos Fríos, que transcurre paralelo a la carretera DP-3612. Los que circulen desde A Cabana en dirección a Ferrol no se verán afectados ya que ese carril no estará interrumpido.

Desde la Autoridad Portuaria pedimos disculpas por las molestias que este corte de tráfico pueda ocasionar y que trataremos de minimizar.