El BBCA masculino se lleva el derbi ante el Basket Ferrol en Neda

Partido de máxima rivalidad el disputado en Neda en la tarde del domingo, en el derbi entre Basket Ferrol y BBCA, donde dos escuadras muy diferenciadas en la clasificación hicieron que el respetable, vibrara y disfrutara de un intenso encuentro. La falta de acierto de los ártabros permitió al Basket Ferrol no descolgarse en el marcador, manteniendo un hilo de esperanza hasta el final.

Empezaba el encuentro con Basket Ferrol muy crecido, aprovechando su velocidad y un Costa Ártabra sorprendido por el acierto rival, ambas escuadras entran en una vorágine anotadora y llegan empatadas al final del cuarto 23-23.

En el paso por los banquillos, el Costa Ártabra se pone el buzo de trabajo y empieza a subir su intensidad defensiva, cierra mejor el rebote y aumenta la velocidad, el 7-14 de este cuarto hace que los equipos se vallan al descanso 30-37, con todo abierto para la segunda parte.

Tras pasar por vestuarios, los visitantes con las ideas más claras siguen apretando en defensa, solo su falta de acierto en ataque les priva de marcar diferencias en el electrónico, dejan a Basket Ferrol en 13 puntos pero no consiguen fluidez en ataque, para terminar el cuarto 43-54.

El último cuarto es una réplica del tercero, un Basket Ferrol muy agotado por la intensidad defensiva de los ártabros no consigue anotar, sólo 11 puntos en este cuarto, pero los ártabros siguen también muy espesos ofensivamente, sólo consiguen anotar 17 puntos, llegando al final del choque 54-71.

Jugaron y anotaron por el Costa Ártabra: David (4), Unai (4), Mario (7), Fuertes (8), Diatta (10) – cinco inicial – Isma (13), André (10), Paulo (3), Pevi (3), Pelayo (2), Nico (0) y Rivas (7).