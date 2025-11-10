A Agrupación Socialista de Ferrol lembra a Pablo Iglesias cunha exposición no Ateneo

A mostra, composta de 26 paneis, repasa a vida e a obra do fundador do PSOE con motivo do centenario da súa morte, que se conmemora o vindeiro 9 de decembro.
A Agrupación Socialista de Ferrol abrirá este mércores, 12 de novembro, unha exposición a través da que lembra a figura do fundador do PSOE, Pablo Iglesias, nacido na cidade hai 175 anos e de cuxo falecemento se conmemorará o centenario o vindeiro 9 de decembro. A mostra poderá visitarse no Ateneo Ferrolán, que cedeu o espazo para a instalación dos 26 paneis que a compoñen.
A inauguración, aberta ao público, está programada para as 19.30 horas. Nela intervirán os secretarios xerais do PSdeG-PSOE de Ferrol, Ángel Mato, e de Vilagarcía, Julio Torrado. As pezas que forman parte da exposición foron cedidas pola Agrupación vilagarciá, que as elaborou a partir de información facilitada pola Fundación Pablo Iglesias.
O acto contará coa participación das historiadoras Carmen Fernández Casanova e Esperanza Piñeiro, que teñen estudado en profundidade a figura do pai do socialismo en España. Entre outros traballos, Fernández Casanova coordinou “Estudios sobre Pablo Iglesias y su tiempo”, mentres que Piñeiro é coautora de “Pablo Iglesias en Ferrol”, investigacións ambas publicadas en 2013.