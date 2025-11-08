Revancha para Miriam Casillas en la Copa del Mundo de San Pedro de La Paz

La internacional del Triatlón Ferrol se enfrentará de nuevo a las rivales que tuvo en Viña del Mar, donde fue cuarta.

Miriam Casillas tendrá oportunidad este domingo 9, en la Copa del Mundo de San Pedro de La Paz, de tomarse la revancha tras el cuarto puesto logrado en la Copa del Mundo de Viña del Mar.

Repetirán las grandes rivales de la internacional del Triatlón Ferrol, comenzando por Jeanne Lehair, ganadora la pasada semana. De nuevo, el formato de la prueba será el esprín de 750 m de natación, 10 km de ciclismo y 5 km a pie.

La competición chilena se celebra este domingo 9 a las 14:30 horas en horario peninsular español.