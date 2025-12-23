Unha unidade ADOS desplázase a Narón

A Axencia Galega de Sangue, Órganos e Tecidos (ADOS) desprazará unha unidade móbil á cidade de Narón este mércores 24 de decembro. O vehículo permanecerá operativo nas inmediacións do centro de saúde, en horario de 09:30 a 14:30 horas e de 15:30 a 21:00 horas.
O Nadal é unha das épocas máis complicadas para manter estable a participación das persoas que doan sangue. Por iso, ADOS está a desenvolver unha campaña especial para acadar as 8.500 doazóns de sangue que precisan os centros sanitarios entre o 15 de decembro e o 15 de xaneiro, co obxectivode axudar a milleiros de doentes. A Axencia solicita a colaboración da cidadanía na difusión desta iniciativa para incrementar a participación e conseguir este importante obxectivo solidario.
Dende ADOS lembran a importancia de manter hábitos axeitados antes de doar sangue. Así, recoméndase que as persoas que acudan pola mañá tomen o seu almorzo con normalidade, e que aquelas que o fagan pola tarde agarden dúas horas despois do xantar. As persoas doantes deberán acreditarse coa tarxeta de doante, o DNI ou outro documento oficial de identificación, e informar ao persoal médico no caso de estar a seguir algún tratamento farmacolóxico.
O sangue non se pode fabricar e só é posible obtelo coa doazón de persoas solidarias que axudan a outras a recuperar a saúde. Grazas ás persoas que doan sangue, cada ano pódese axudar a preto de 31.000 persoas enfermas nos hospitais galegos.
Neste Nadal, ADOS anima a buscar 15 minutos para doar sangue e salvar vidas. Para máis información pódese contactar co teléfono gratuíto 900 100 828, visitar a web ados.sergas.gal ou as redes sociais de ADOS.