Manuel Permuy vuelve a brillar en el Mundial de Grappling de Veteranos en Grecia

Los días 3 y 4 de noviembre se celebró en Loutraki (Grecia) el Campeonato Mundial de Grappling de Veteranos, cita que reunió a los mejores luchadores del planeta en esta disciplina.

El Club Sport Fight Ferrol desplazó hasta este importante evento al luchador Manuel Permuy, convocado por la Selección Española para representar a nuestro país.

Durante la primera jornada, el competidor ferrolano participó en la modalidad de Grappling (sin kimono), categoría Veterano B -84 kg, logrando un excelente rendimiento: cuatro victorias en cinco combates, cediendo únicamente en la final ante el representante de Moldavia. Este resultado le permitió colgarse la medalla de plata. En la segunda jornada, Permuy compitió en la modalidad de Grappling Gi (con kimono). Tras caer en la eliminatoria directa frente al actual campeón del mundo, accedió a la repesca, donde se enfrentó a un rival francés que se retiró por lesión, lo que le valió la medalla de bronce.

Con este doble podio, Manuel Permuy repite los mismos resultados obtenidos en el pasado Mundial celebrado en Kazajistán, esta vez en una categoría de peso superior, consolidándose como uno de los veteranos más destacados del panorama internacional. El deportista de Sport Fight Ferrol suma ya tres campeonatos mundiales consecutivos con medalla para la selección española, demostrando una gran constancia y nivel competitivo.

La próxima cita será dentro de 12 días, en el Campeonato Mundial de Brazilian Jiu-Jitsu, que se disputará en Abu Dabi, donde el luchador gallego buscará ampliar su impresionante palmarés.