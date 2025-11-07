Detenido en Ferrol un individuo por un delito de robo con violencia e intimidación en un inmueble ocupado

La Policía Nacional ha detenido en Ferrol, en la madrugada de este martes, a un hombre como presunto autor de delito de robo con violencia e intimidación; hecho ocurrido en el barrio de A Magdalena. Se ordenó su ingreso en prisión.

El aviso fue recibido a través del CIMACC 091, cuando un testigo alerta de que un individuo, portando un cuchillo, había entrado en un bajo ocupado del centro de la ciudad y estaba agrediendo a varias personas.

Una vez al llegar al lugar varias patrullas de Policía Nacional, los agentes se entrevistaron con las personas que pernoctan en el citado inmueble quienes les manifestaron que momentos antes el presunto autor, que al parecer también se alojaba allí, había irrumpido de forma violenta; les intimidó con un cuchillo y agredió a dos de ellos, logrando sustraerles varios efectos personales y una pequeña cantidad dinero, marchándose posteriormente del lugar.

Pocos minutos después los agentes son alertados de nuevo toda vez que el presunto autor había regresado. A su llegada localizan al citado individuo procediendo a su detención, logrando así mismo hallar el cuchillo con el que intimidó a las víctimas, además de recuperar varios efectos que habían sido sustraídos.

Una vez en comisaría se tramitaron las correspondientes diligencias, las cuales fueron remitidas al juzgado, decretando la Autoridad Judicial el ingreso en prisión del presunto autor de los hechos.