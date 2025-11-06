Cerca de 1.300 jóvenes se reúnen en Ferrol en la 1ª Feria de Formación y Educación

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, y la vicerrectora del Campus de Ferrol y de Responsabilidad Social de la Universidad de A Coruña (UDC), Ana Ares, visitaron en la mañana de este jueves 6 la 1ª Feria de Formación y Educación, celebrada en el Auditorio de Ferrol y a la que asistieron alrededor de 1.300 estudiantes de 4º de ESO, 1º y 2º de Bachillerato y de ciclos de Formación Profesional.

El evento pone a disposición de los asistentes 19 puestos en los que están representadas las tres universidades públicas gallegas: la Universidad de Santiago de Compostela (USC), la Universidad de Vigo (UVigo) y la Universidad de A Coruña (UDC), junto con UNED Ferrol, la Universidad Intercontinental de Negocios (UIE) y el Centro de Estudios Universitarios Superiores de Galicia (CESUGA). A nivel nacional, participan la Universidad Europea, la Universidad de Navarra, la Universidad Nebrija y el Centro Universitario de Tecnología y Arte Digital (U-Tad). El Centro Superior de Hostelería de Galicia (CSHG), la Escuela Superior Marcelo Macías, Atlantic Air Academy y Air Hostess Coruña también contarán con su propio espacio.

Con el objetivo de mostrar a los jóvenes las diversas opciones que existen para construir su futuro, la Policía local de Ferrol, la Policía Nacional, la Guardia Civil y las Fuerzas Armadas, junto con el parque de bomberos de la ciudad, también están representados en esta feria.

“En un mundo en constante evolución, donde el mercado laboral se transforma a un ritmo vertiginoso, el desarrollo de iniciativas como esta es fundamental”, afirmó el alcalde de Ferrol, destacando el trabajo conjunto realizado entre la UDC, a través del Parque Industrial, y el Ayuntamiento de Ferrol para la celebración de esta feria.

“Hoy, cientos de jóvenes se reúnen aquí para descubrir las infinitas posibilidades de futuro que les aguardan a través de los diferentes puestos, donde pueden encontrar ayuda para tomar decisiones sobre sus próximos pasos en sus carreras académicas y profesionales”, añadió Rey Varela.

Por su parte, la vicerrectora agradeció al Ayuntamiento de Ferrol la puesta en marcha de esta 1ª Feria de Formación y Educación, así como la invitación a colaborar en su organización «uniendo esfuerzos de las diferentes instituciones, como se hace en otras partes de Galicia».

Asimismo, Ana Ares destacó la «gran oportunidad» que representa para los estudiantes de ESO, Bachillerato y Ciclo Formativo de Grado Superior de la región conocer toda la oferta académica de la Universidad de A Coruña, a través del Servicio de Estudiantes, y, además, los grados que se imparten en las facultades y escuelas que conforman el Campus Industrial de Ferrol, gracias a su profesorado y alumnado.

EXPOSICIÓN DE VEHÍCULOS GREENPOWER

A lo largo del día, en el espacio exterior del Auditorio Municipal, estudiantes y público en general participante en esta I Feria de Educación y Formación de Ferrol ha podido ver de primera mano los dos vehículos eléctricos con los que la Escuela Politécnica de Ingeniería de Ferrol (EPEF) compite en las carreras Greenpower a nivel regional y nacional. El primero de estos vehículos se fabricó utilizando un kit proporcionado por Greenpower Iberia, mientras que el segundo fue diseñado y construido íntegramente por estudiantes de grado y máster de este centro, ubicado en el Parque Industrial de Ferrol.