El Baxi Ferrol vende muy cara su derrota este domingo ante Perfumerías Avenida

Adán Puentes

El Baxi Ferrol lo tuvo cerca, pero se va de vacío en los últimos instantes en su visita al Perfumerías Avenida, cayendo por 81-75, en la 12ª jornada de la Liga Femenina Endesa, disputado en la mañana del domingo, en el Pabellón Wurzburg Silvia Domínguez (Salamanca).

Se hizo esperar el inicio del partido, retrasándose quince minutos debido a un problema en el marcador de la instalación, pero una vez pudo realizarse el salto inicial el juego empezaba con muchas imprecisiones y pérdidas en el Perfumerías Avenida, algo que sabía aprovechar el Baxi Ferrol por una primera canasta de Claire Melia bajo el aro, dándole continuidad con un tiro libre, como también con una canasta de Blanca Millán y un triple de Moira Joiner. Las sensaciones de las ferrolanas eran las mejores y Moira Joiner estaba efectiva desde el triple poniendo un 0-12 en los primeros cinco minutos, lo que obligaba a las salmantinas a solicitar tiempo muerto.

El partido empezó a torcerse a falta de dos minutos en una falta muy sucia y fuera de lugar de Zellous a Blanca Millán en el aire cuando encaraba el aro en una rápida jugada, cayendo mal al suelo, haciéndose daño en su rodilla, lo que hacía que el entrenador Lino López fuera a atender a su jugadora y a encararse con la salmantina, lo que provocaba su expulsión directa, mientras que Zellous solo era sancionada con una falta antideportiva y Blanca Millán no podía continuar jugando en este partido, que empañaba un primer cuarto que se llevaban las ferrolanas por 11-23.

El segundo cuarto empezaba con un parcial de 7-0 para el Perfumerías Avenida, que las metía de lleno en el partido, dejando de cometer los fallos que había tenido en los minutos anteriores, aunque el Baxi Ferrol reaccionaba a base de triples de Clementine Samson y Elena Rodríguez. Con el paso de los minutos las locales imponían su juego, con una buena distribución del juego de la exjugadora ferrolana Claudia Soriano, como también de la efectividad de Iyana Martín, que era una pesadilla para las jugadoras del Baxi Ferrol, que veían como las locales empataban el partido 36-36 a falta de minuto y medio, pero eran las visitantes las que se iban por delante al descanso 37-39.

La actuación arbitral no estaba gustando a ninguno de los dos equipos y en el descanso la entrenadora local recibía una falta técnica, por lo que el tercer cuarto empezaba con un tiro libre que anotaba Erjavec y, ya con el balón en juego, Claire Melia anotaba desde el triple. Las ferrolanas empezaban el cuarto más anotadoras, haciéndose con rebotes importantes en ataque y en defensa, lo que abría nuevamente las distancias, pero el Perfumerías Avenida no había dicho su última palabra y cuando más complicado lo tenían, le volvían a subir una velocidad a su juego, poniéndose por delante por primera vez en el marcador a falta de 30 segundos con el 59-57, cerrando el tercer cuarto por delante con otros dos puntos más.

En el último cuarto el cansancio empezaba a ser patente en las jugadoras del Baxi Ferrol ante el ritmo de juego del Perfumerías Avenida, pero no bajaban los brazos, estando siempre cerca en el marcador, aunque no lograban concretar desde la línea de triple en los momentos clave, mientras que la rápida circulación del juego de las locales les estaba haciendo mucho daño, viendo como canasta a canasta iban poco a poco abriendo las diferencias y ya en el último minuto Karla Erjavec y Moira Joiner cometían su quinta falta, quedándose con otras dos rotaciones menos, algo que aprovechaba el Perfumerías Avenida para tener unos últimos segundos de tranquilidad consiguiendo la victoria por 81-75.

Con este resultado, el Baxi Ferrol ocupa el 10º puesto de la tabla, con 5 victorias y 7 derrotas. Para la próxima jornada, que se disputará el domingo 28 las ferrolanas recibirán al Durán Maquinaria Ensino, en el derbi gallego de la Liga Femenina Endesa, a partir de las 13:00 horas, en el Pabellón de A Malata.

Perfumerías Avenida: Spreafico (10), Arrojo (4), Martín (28), Vilaro (0), Djaldi-Tabdi (14) – también jugaron – Soriano (12), Stoupalova (4), Zellous (0), Meyers (9) y Erikstrup (0).

Baxi Ferrol: Samson (13), Millán (2), Melia (16), Rodríguez (5), Joiner (20) – también jugaron – Sánchez-Ramos (0), Erjavec (10), Sotolova (8) y Daniels (1).

Árbitros: Leandro Nicolás Lezcano, Héctor Báez Batista y Carlos Gallego Rodríguez. Expulsaron al entrenador visitante Lino López y sancionaron con cinco faltas a las visitantes Moira Joiner y Karla Erjavec.

Parciales: 11-23, 26-16, 24-18 y 20-18.

Pabellón: Wurzburg Silvia Domínguez (Salamanca)