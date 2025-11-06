El Parador de Turismo de Ferrol activa su Punto Violeta para combatir la violencia de género

El Parador de Turismo de Ferrol se ha sumado a la red nacional de Puntos Violeta, un compromiso institucional impulsado por el Gobierno central para combatir la violencia de género y ofrecer apoyo en espacios seguros.

El subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde, ha presidido el acto de presentación y entrega de la certificación. Abalde ha agradecido la colaboración de Paradores de Turismo por extender este convenio a nivel estatal y ha destacado que el de Ferrol es el primer Parador de la provincia en adherirse. «Es importante que todos trabajemos en pro de la igualdad y en contra de la violencia de género, que es una de las lacras que tenemos en nuestra sociedad», ha afirmado Abalde.

El subdelegado ha subrayado la función del Punto Violeta, que busca ser un «punto de entrada de información» a las distintas herramientas que dispone el Gobierno y, crucialmente, ofrecer «acceso a personas formadas» para dar acompañamiento.

El director del Parador de Turismo de Ferrol, José Antonio Cedena, ha expresado el «orgullo» de la empresa por participar en este tipo de iniciativas de ayuda social. Ha destacado especialmente el compromiso de las trabajadoras del Parador, que se ofrecieron voluntariamente para recibir la formación necesaria, creando incluso una «lista de espera» de personal dispuesto a colaborar.

«Un orgullo muy fuerte también por las personas que se han prestado voluntarias a participar en este punto«, ha señalado Cedena, asegurando el apoyo total de la dirección a la iniciativa.

Julio Abalde ha concluido haciendo un llamamiento a que la lucha sea asumida por toda la sociedad: «No solo las administraciones, sino también las empresas, las instituciones y la sociedad en general«, para de esta forma «trabajar para intentar erradicar de nuestra sociedad estos comportamientos».