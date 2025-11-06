El Baxi Ferrol cierra el primer tramo de la temporada este viernes visitando al Cadi La Seu

El Baxi Ferrol continúa con su puente aéreo esta semana, siendo su segunda parada el Palau Municipal d´Esports de La Seu d´Urgell (Lleida) para visitar este viernes, a las 21:00 horas, al Cadi La Seu, en la 6ª jornada de la Liga Femenina Endesa. Este será el último partido de las ferrolanas en estos intensos cuarenta días y, tras el mismo, tendrán una semana de descanso en todas sus competiciones.

El equipo está “bien” tras hacer en tierras checas “un buen partido, eso fortalece”, afirmaba el entrenador Lino López, con las jugadoras “en un buen estado físico”, y gracias al abultado marcador “pudimos rotar a las once jugadoras disponibles, eso es importante” para poder dosificar los minutos, aunque con los condicionantes de que Claire Melia y Elena Rodríguez arrastran molestias físicas desde el último partido liguero, aunque espera que puedan estar disponibles para este partido.

Una de las claves de este partido será la defensa “siendo capaces de hacerlo los cuarenta minutos, no tener los altibajos que estamos teniendo en algún partido”, como también sobre la pista “intentar llevar el ritmo”, sabiendo que Cadi La Seu en su casa “son un rival muy complicado”, en una competición liguera “muy igualada”, por lo que necesitan estar a ese nivel físico desde el primer momento.

Lino López confesaba que no le preocupaba tanto el ataque del equipo en este primer tramo de la temporada, al tener “jugadoras con capacidad para anotar, talento para generar” y sobre la pista “hay que trabajar como equipo los cuarenta minutos”, defensivamente “estar a un nivel alto.”