O Parrulo Ferrol busca tres puntos importantes a domicilio este viernes ante Industrias Santa Coloma

O Parrulo Ferrol buscará tres puntos importantes en este primer tramo de la temporada en su visita al decano, el Industrias Santa Coloma, en la 9ª jornada de la Primera División, en un partido que se disputará el viernes, a las 20:45 horas, en el Pavelló Nou (Santa Coloma de Gramanet), emitido en directo en LALIGA+ y Esport3.

Antes de viajar a tierras catalanas comparecía en rueda de prensa el jugador Xavi Cols y el entrenador Gerard Casas, en una comparecencia patrocinada por Martín Opportunity, patrocinador de O Parrulo Ferrol y su Escuela de Fútbol Sala.

El jugador parrulo reconocía que en las primeras semanas le costó la adaptación “ya que venía de Segunda División “B”, pero cada vez me encuentro mejor”, con ganas de “seguir aportando al equipo todo lo que pueda y sumar en todo lo que pueda.”

Los ferrolanos visitan una “pista muy difícil” como es la del Industrias Santa Coloma “pero es un partido muy importante para nosotros”, donde se verán las caras ante un equipo “muy intenso en su pista, corren mucho, con gente joven”, por lo que tendrán que estar “muy concentrados, hacer un partido muy serio y aprovechar nuestras oportunidades para sacar algo bueno.”

Xavi Cols le pedía a la afición que “nos apoye muchísimo” en este partido televisado desde la distancia. “Lo vamos a dar todo para intentar sacar algo positivo y que estén con nosotros”, afirmaba.

Gerard Casas: “El Industrias Santa Coloma nos va a llevar al límite”

El entrenador de O Parrulo Ferrol, Gerard Casas, comentaba que esta semana ha servido para “recuperar físicamente a algunos jugadores tocados, para llegar en las mejores condiciones posibles al partido de mañana”. Al jugar el viernes “tenemos un día menos, por lo que hemos tenido que adaptar un poco el trabajo”, estando “contento y positivo” tras lo visto sobre la pista “porque los jugadores son conscientes de lo que nos jugamos.”

El Industrias Santa Coloma en su casa es un “equipo muy fuerte, muestra una versión muy competitiva”, donde en estas dos últimas temporadas “han sumado muchos puntos como locales”, haciendo suyas las palabras de Xavi Cols “al ser una plantilla joven, que corren mucho, nos van a llevar al límite físicamente y también en la parte mental”, por lo que deberán estar “metidos, competir muy bien y tener claro el plan de partido para sacar algo positivo.”

Gerard Casas le pedía a la afición que “disfruten de que nos puedan ver” por televisión “que es algo muy bueno de esta temporada”, como también que “sufran con nosotros, en casa nos están ayudando muchísimo” ya que la Primera División es una competición “muy larga y fuera de casa también sentimos su apoyo”, queriendo dar “una mucha mejor versión que en los dos últimos partidos fuera de casa.”