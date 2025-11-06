Una furgoneta derriba un poste de hormigón en Pedroso, en Narón, y el conductor se da a la fuga

Un accidente de tráfico ocurrido en la madrugada de este miércoles, en el kilómetro 5 de la carretera AC-112, a la altura de Pedroso, en Narón (A Coruña), ha provocado importantes daños materiales y la huida del conductor.

El suceso tuvo lugar a las 05:20 horas, cuando una furgoneta impactó violentamente contra un poste de hormigón, arrancándolo de cuajo y rompiendo las líneas de tensión que este sustentaba.

El Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) de Narón fue alertado por el 112, que informó de la presencia de la furgoneta en medio de la calzada y del poste derribado. Al llegar al punto, los efectivos del SPEIS confirmaron que la vía estaba ocupada y, tras verificar la ausencia de tensión eléctrica, retiraron el poste a la espera de ser reparado por el servicio de mantenimiento. Además, se realizaron labores de control de los posibles derrames de combustible o fluidos de la furgoneta.

Las autoridades confirman que el ocupante del vehículo se dio a la fuga tras el impacto. En el operativo también intervinieron la Policía Local de Narón, la Guardia Civil de Tráfico y personal de mantenimiento de carreteras. La intervención finalizó a las 06:30 horas.