Una furgoneta derriba un poste de hormigón en Pedroso, en Narón, y el conductor se da a la fuga

El accidente de tráfico, ocurrido de madrugada, provocó el arranque del poste de luz, dejando la vía ocupada.
Un accidente de tráfico ocurrido en la madrugada de este miércoles, en el kilómetro 5 de la carretera AC-112, a la altura de Pedroso, en Narón (A Coruña), ha provocado importantes daños materiales y la huida del conductor.
El suceso tuvo lugar a las 05:20 horas, cuando una furgoneta impactó violentamente contra un poste de hormigón, arrancándolo de cuajo y rompiendo las líneas de tensión que este sustentaba.
El Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) de Narón fue alertado por el 112, que informó de la presencia de la furgoneta en medio de la calzada y del poste derribado. Al llegar al punto, los efectivos del SPEIS confirmaron que la vía estaba ocupada y, tras verificar la ausencia de tensión eléctrica, retiraron el poste a la espera de ser reparado por el servicio de mantenimiento. Además, se realizaron labores de control de los posibles derrames de combustible o fluidos de la furgoneta.
Las autoridades confirman que el ocupante del vehículo se dio a la fuga tras el impacto. En el operativo también intervinieron la Policía Local de Narón, la Guardia Civil de Tráfico y personal de mantenimiento de carreteras. La intervención finalizó a las 06:30 horas.